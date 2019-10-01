معرض دبي الدولي للمجوهرات يعود مجدداً ضمن فعالية مميزة لأربعة أيام

أعلن القائمون على معرض دبي الدولي للمجوهرات، الفعالية الوحيدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمخصصة لقطاع الأعمال المباشرة بين الشركات وبين الشركات والمستهلكين، عن انطلاق الدورة الثالثة في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة الممتدة بين 13 و16 نوفمبر المقبل 2019، وذلك بعد النجاح الباهر الذي حققته فعاليات المعرض العام الفائت. ويبرز التطور المذهل بشكل واضح في دورة هذا العام مع اجتماع العارضين المحليين والعالميين والإقليميين تحت سقفٍ واحد للتواصل مع نخبة صنّاع القرار والروّاد في قطاع المجوهرات العالمي، وإبرام شراكات إستراتيجية هامة. وسيواصل المعرض العالمي الرائد لعب دور جوهري فيما يتعلق بتعزيز مكانة دبي الآخذة بالنمو، وترسيخ موقعها المميز كحلقة وصل رئيسية في سلسلة سوق المجوهرات العالمية.

عودة فعالية المجوهرات الاستثنائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

يجسد معرض دبي الدولي للمجوهرات الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي ثمرة تعاون عدد من الجهات، ويُقام بتنظيم من شركة ’دي في جلوبال لينك‘ -المشروع المشترك بين مركز دبي التجاري العالمي ومجموعة ’إيتاليان إكسيبشن‘ التي تعتبر بدورها اسماً إيطالياً رائداً ومن بين أبرز اللاعبين المختصين بتنظيم المعارض التجارية والمؤتمرات على مستوى أوروبا. واستناداً إلى رؤيته التي تمزج بين الأنشطة التجارية والمستهلكين، وموقعه الاستراتيجي، والجولة الترويجية الشاملة التي تسبق المعرض، وبرامج المشترين المميزين، وبرنامج الشراكات المخصص والفرص التجارية واسعة النطاق، وتجارب العملاء الفاخرة التي يتيحها؛ يشكل المعرض بحدّ ذاته منصة متميزة تواكب الاحتياجات المتغيرة للجهات المعنية المشاركة فيه بدءاً من المؤسسات التجارية العالمية، ومروراً بتجار الجملة والمصنّعين وتجار التجزئة، ووصولاً إلى المستهلكين.

وسيسلط معرض دبي الدولي للمجوهرات في مركز دبي التجاري العالمي الضوء على كافة جوانب قطاع المجوهرات العالمي، بما فيها الصناعة اليدوية والانتاج والتوزيع والمواد الثمينة والاتجاهات السائدة وغيرها الكثير. ويأتي تنظيم المعرض وفق أربعة أقسام مخصصة هي:

العلامات التجارية العالمية

المجوهرات الفاخرة

الأحجار الكريمة والألماس

منصة التعبئة والتغليف والتكنولوجيا

كما يضم المعرض منطقة مخصصة للتجارة ومكرّسة للعارضين ممن يتمحور اهتمامهم حول أسواق الأعمال المباشرة بين الشركات.

برنامج المشترين

سيتضمن معرض دبي الدولي للمجوهرات 2019 من جديد برنامج المشترين الذي يلاقي إقبالاً واسعاً من خلال ما يقدمه من فرص قيمة تجمع نخبة علامات التجزئة المحلية والعالمية والمتاجر الفاخرة وتجار الجملة والجهات العارضة، وتضمن الوصول إلى أرقى تشكيلات المجوهرات الفريدة والمزايا التنافسية، وتمهّد الطريق أمام بناء شراكات جديدة في القطاع.

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الجولة الترويجية لفعاليات معرض دبي الدولي للمجوهرات تنطلق مجدداً

تعتزم إدارة المعرض هذا العام زيادة نشاط الجولة الترويجية لفعاليات المعرض هذا العام، لتصل إلى القارة الأفريقية. وبالفعل، فقد بدأ الفريق أولى محطات هذه الرحلة بالسفر إلى كينيا والمشاركة في معرض كينيا للأحجار الكريمة والمجوهرات، حيث حضر الفريق العديد من الجلسات التفاعلية الناجحة واجتماعات العمل مع خبراء القطاع. وسيقوم الفريق أيضاً بزيارة عددٍ من الدول الأفريقية الأخرى قبل انتهاء موعد الحملة الترويجية في نوفمبر.

وتجدر الإشارة إلى أن "مجلس ترويج صادرات الأحجار الكريمة والمجوهرات" في باكستان -المستشار الإقليمي لباكستان في معرض دبي الدولي للمجوهرات في مركز دبي التجاري العالمي- قد نظّم جولتين ترويجيتين لتسليط الضوء على فعاليات المعرض في باكستان، وخاصةً بين أوساط خبراء قطاع المجوهرات في مقاطعة بنجاب. ورحّب رئيس المجلس الباكستاني محمد أحمد بجميع أعضاء الجولة التي أطلقت أنشطتها في مدينتي لاهور وساهيوال.

النمو المذهل لمعرض دبي الدولي للمجوهرات في مركز دبي التجاري العالمي

في معرض تعليقه على عودة فعاليات معرض دبي الدولي للمجوهرات، قال دانييلي فيلا، مدير شركة ’دي في جلوبال لينك‘: "يسرنا انطلاق فعاليات الدورة الثالثة من معرض دبي الدولي للمجوهرات الذي يعتبر ثمرة الجهود المشتركة بين مركز دبي التجاري العالمي ومجموعة ’إيتاليان إكسيبشن‘. يلعب المعرض دوراً مهماً في تعزيز مكانة دبي كسوق مجوهرات عالمية، كما أنه يمتلك تأثيراً إيجابياً على القطاع ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ككل.

وحسب إحصائيات العام الفائت، استقبل المعرض 52% من المشترين المحليين، بينما شكل الزوّار القادمون من 80 بلداً مختلفاً حول العالم نسبة الـ 48% المتبقية، ما يعكس الأهمية العالمية المتزايدة التي يتميز بها المعرض على أرض الواقع. كما سيشهد المعرض هذا العام المزيد من فرص التعاون بما يضمن تأكيد دوره كفعالية رائدة في قطاع المجوهرات على مستوى المنطقة وقوة رئيسية فاعلة ضمن المشهد العالمي".



ارتفاع قيمة الطلب على المجوهرات الذهبية خلال الربع الثاني من عام 2019

أشارت بيانات مجلس الذهب العالمي عن ارتفاع قيمة الطلب على المجوهرات الذهبية بشكل طفيف خلال الربع الثاني من عام 2019، وذلك بدعمٍ من أسواق الولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط. في حين تقلّص الطلب في المناطق الأخرى مع زيادة الأسعار في شهر يونيو. وقد ورد في أحدث تقارير "اتجاهات الطلب على الذهب" أن الطلب العالمي على المجوهرات الذهبية وصل إلى 531.7 طن خلال الربع الثاني من العام الجاري، ما يعادل زيادةً بنسبة 2% على أساس سنوي.

وبلغ إجمالي الطلب خلال النصف الأول من العام 1,061.9 طن، وتسجل هذه القيمة أعلى مستوى خلال أربع سنوات، وزيادةً بنسبة 1% عن أرقام العام الماضي التي بلغت 1,048.2 طن. ويشهد الطلب في منطقة الشرق الأوسط نمواً "جزئياً" بالتزامن مع التحسن الذي تشهده أسواقها؛ حيث بلغ إجمالي الطلب على الذهب، بالنسبة للمجوهرات وغيرها، 1,123 طن خلال الربع الثاني، بما يعادل زيادة بنسبة 8% على أساس سنوي.