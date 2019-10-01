سومو سوشي آند بينتو ينظم النسخة الثانية من تحدي "يوكوزونا سوشي"

بعد النجاح الكبير للنسخة الأولى من التحدي ، يسر مطعم سومو سوشي آند بينتو الإعلان عن النسخة الثانية من مسابقة تناول السوشي، تحدي "يوكوزونا سوشي". يدعو سومو جميع عشاق السوشي للمشاركة في هذه المسابقة الحصرية التي بتدأ من 25 سبتمبر حتى 24 أكتوبر 2019 في متاجر مختارة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يعتبر تحدي يوكوزونا هذا العام أكبر وأكثر تنافسية حيث يتعين على المشاركين إنهاء لفائف السوشي المصنوعة خصيصاً بوزن 2 كجم في 15 دقيقة. لفائف يوكوزونا سوشي محشوة بالأفوكادو، والتمبورا المقرمشة، وتمبورا الروبيان، وأصتبع السلطعون وصلصة التاماغو.

إذا استطاع المشاركين في التحدي الانتهاء من لفائف السوشي خلال 15 دقيقة، ستكون الوجبة مجانية، وفي حالة عدم الفوز بالتحدي سيدفع المشاركون تكلفة الوجبة. سينال الفائز الأول في المسابقة جائزة نقدية بقيمة 2000 درهم إماراتي، كما سيحصل المتسابقون الخمسة الأوئل اصحاب أفضل توقيت، بلقب السومو المختار لمدة عام.

دعوة لجميع عشاق السوشي الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 17 عامًا (بموافقة الوالدين) وأكبر من ذلك للتسجيل في تحدي يوكوزونا 2019.

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