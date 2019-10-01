استطلاع رأي الشباب العربي الحادي عشر: 67% من الشباب العربي يرون في إيران عدواً لبلدانهم

أظهرت النتائج التي خلص إليها "استطلاع أصداء بي سي دبليو لرأي الشباب العربي 2019" أن ثلثي الشباب العربي يرون في إيران عدواً لبلدانهم. وكانت هذه النتائج محوراً للنقاش خلال فعالية خاصة استضافها "المعهد الملكي للشؤون الدولية" (تشاتام هاوس) في لندن الأسبوع الماضي بحضور نخبة من الأكاديميين والصحفيين وصنّاع القرار والدبلوماسيين.

وشهدت الفعالية التي حملت عنوان "استطلاع رأي الشباب العربي 2019: البراغماتية والإحباط والتفاؤل"، استعراض عدد من أبرز نتائج النسخة الحادية عشر من الاستطلاع، والتي تضمنت معطيات جديدة حول مواقف الشباب العربي تجاه البلدان الأوروبية، وندوة للنقاش ترأستها الدكتورة سانام فاكيل، زميل أبحاث أول في برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى "تشاتام هاوس".

وفي ضوء ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من توترات متصاعدة عقب الهجوم الذي تعرضت له المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية بتاريخ 14 سبتمبر 2019 ويتهم العديد من المراقبين إيران بالوقوف خلفه، وفرت الفعالية فرصة مثالية لإعادة النظر في مواقف الشباب العربي تجاه البلدان التي يعتبرونها حليفاً أو عدواً لبلدانهم. ويكشف الاستطلاع الذي تم إجراؤه في يناير 2019 أن 67% من الشباب العربي يرون في إيران عدواً لبلدانهم، بينما تعتبرها نسبة 32% منهم حليفاً.

وتكشف نتائج الاستطلاع تبايناً ملحوظاً في التصورات تبعاً للمنطقة: ففي دول مجلس التعاون الخليجي، تعتبر إيران عدواً في نظر 87%، وحليفاً في نظر 13% فقط. أما في بلدان شرق المتوسط، فينقسم الشباب بنسبة شبه متساوية، حيث تعتبرها نسبة 51% عدواً مقابل نسبة 49% تعتبرها حليفاً. وفي شمال إفريقيا، ترى نسبة قدرها 64% من المشاركين في إيران عدواً لبلدانهم، لكنها حليفٌ في نظر 35%.



وتظهر النتائج الجديدة للاستطلاع إن الشباب العربي يرجحون عموماً كفة البلدان الأوروبية، إذ حلّت ثلاثة بلدان أوروبية على قائمة أقوى 10 حلفاء في نظرهم، أولها فرنسا التي يعتبرها 75% من المشاركين حليفاً، تليها مباشرة ألمانيا بنسبة 73% ثم المملكة المتحدة بنسبة 68%. وكانت مواقف الشباب العربي تجاه الولايات المتحدة مغايرة إلى حد بعيد، حيث يعتبرها أكثر من النصف (59%) عدواً لبلدانهم.

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وفيما يخص منطقة الخليج، يرى 93% من الشباب العربي في دولة الإمارات العربية المتحدة الحليف الأقوى لبلدانهم، تليها المملكة العربية السعودية بنسبة 80%، الأمر الذي يعكس ما تتمتع به دول مجلس التعاون الخليجي من أفضلية في نظرهم.



وخلال مشاركته في ندوة النقاش، قال سونيل جون، مؤسس "أصداء بي سي دبليو" ورئيس "بي سي دبليو" في منطقة الشرق الأوسط: "نشهد اليوم انتقال مراكز الثقل من بغداد والقاهرة إلى الرياض وأبوظبي".

واستكشفت الندوة إمكانية تسخير نتائج الاستطلاع لتوجيه دفة صناعة السياسة والقرارات وإلقاء الضوء على مواقف جيل الشباب تجاه بلدان العالم. وشارك فيها إلى جانب سونيل جون كلٌ من: الدكتور سايمون مابون، محاضر أول في السياسات والفلسفة والأديان في "جامعة لانكستر"؛ والاستشارية المستقلة سارة مصري. وقدم الدكتور مابون وجهات نظره المتخصصة حول الصراعات الدينية والإقليمية، بينما وفرت سارة مصري رؤية استراتيجية حول المجتمعات العربية والدور الذي تلعبه شبكات التواصل الاجتماعي في أوساط الشباب العربي.

وفي كلمة ألقاها خلال الفعالية، قال سونيل جون: "نفخر باستعراض استطلاعنا لآراء الشريحة السكانية الأكبر في العالم العربي في واحد من أبرز معاهد الفكر المرموقة في العالم. وانطلاقاً من ضرورة الحوار كعنصر جوهري لإحداث التغيير الإيجابي، يأتي نقاشنا اليوم في ’تشاتام هاوس‘ كمقدمة لحوار موسع حول المستقبل العالمي قيد التبلور، والذي غالباً ما فشل في سماع صوت الشباب العربي حتى يومنا هذا".

يعتبر استطلاع رأي الشباب العربي المسح الأشمل من نوعه للشريحة السكانية الأكبر في منطقة الشرق الأوسط - الشباب. وفي كل عام، تجري "أصداء بي سي دبليو" هذا الاستطلاع لتوفير رؤىً قائمة على الأدلة، وتزويد الحكومات ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني ببياناتٍ وتحليلاتٍ مهمة تساعدهم على اتخاذ القرارات ووضع السياسات والتعرف عن كثب على جيل الشباب العربي.