ياس مول يحتضن الفرع الأول لمتاجر "المعدن" في دولة الإمارات

أعلن "ياس مول"، أكبر مركز تجاري في العاصمة أبوظبي، عن إضافة جديدة لمجموعته المتميزة من متاجر الأثاث المنزلي مع افتتاح أول متجر لعلامة "المعدن" في دولة الإمارات. ويضم المتجر الجديد 6 علامات تجارية عالمية تحت سقف واحد مع تشكيلة مميزة ومتناغمة من التصاميم الاسكندنافية والهولندية والباريسية والمغربية.

ويقع متجر "المعدن" الجديد في الطابق الأول من ياس مول، ويتبنى مفهوم البساطة والجمال في منتجاته الفريدة والمتنوعة من علامات تجارية متميزة بما في ذلك تصاميم الديكور الداخلي من الشركة العائلية الدانماركية "هاوس دكتور"، والرسومات الفنية ولوحات البورتريه الشهيرة من علامة "إيكيناكيس"، والمنتجات النسيجية وتصاميم الديكور العصرية والتقليدية من علامة "لو موند سوفاج" الباريسية، ومنتجات الأثاث العصرية من علامة "فيست امستردام" الهولندية التي تقدم مفروشات جميلة نابضة بالألوان وبأسعار معقولة، وكذلك منتجات الأثاث والإكسسوارات الفنية المنزلية ذات الطابعين الباريسي والمغربي من علامة "شابي شيك"، بالإضافة إلى منتجات العناية بالبشرة والعطور الفاخرة من علامة "ميراكي" الدنماركية.

وبالإضافة إلى قطع الأثاث والإكسسوارات الجاهزة للشراء، يقدّم "المعدن" أيضاً خدمة التصميم حسب الطلب متيحاً للعملاء التعاون مع أحد خبراء التصميم الداخلي لدراسة مساحاتهم، وتقديم الدعم والتوجيه لإضفاء رؤيتهم وطابعهم الشخصي على منازلهم.

وتدير "المعدن" متجرين في الكويت، ويعتبر المتجر الجديد في ياس مول الأول للعلامة في دولة الإمارات.

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