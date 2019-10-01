مركز تقديم طلبات التأشيرة «في إف إس غلوبال» ينتقل إلى مقر جديد في أبوظبي

أنتقل مركز تقديم طلبات التأشيرة في أبوظبي، «في إف إس غلوبال»، أكبر شركة متخصصة في خدمات التعهيد والتقنية للحكومات والبعثات الدبلوماسية حول العالم، إلى موقع يسهل الوصول إليه ومتميز من حيث المرافق والبنية التحتية. يمكن للعملاء التقدم خلال من هذا المركز بطلبات للحصول على تأشيرات إلى أستراليا، والنمسا، وبلجيكا، وبلغاريا، وكندا، وقبرص، وجمهورية التشيك، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، والمجر، وأيرلندا، وإيطاليا، ولاتفيا، وماليزيا، ومالطا، والنرويج، والبرتغال، وسلوفاكيا، والسويد، وسويسرا، وهولندا، وتركيا، والمملكة المتحدة، وأوكرانيا.

سيواصل المركز الجديد المتخصص في تقديم خدمات طلب التأشيرة وتيرة نمو أعداد المسافرين المتزايد من أإمارة بوظبي ليستوعب العمليات بشكل سلس. يمكن للعملاء تقديم طلبات الحصول على التأشيرة بعد الانتقال في بيئة مريحة وملاءمة في مقر مركز «في إف إس غلوبال» الجديد الواقع في المستوى B2 (الطابق الأرضي) في المول في مركز التجارة العالمي المطل على شارع خليفة بن زايد الأول (شارع المطار) في أبو ظبي. المركز الذي تم الانتقال إليه سيكون أكبر حجماً، مع وجود قدرة أكبر لاستيعاب المتقدمين مقارنة بالمركز السابق، إلى جانب التحكم الأمني ​​المشدد وتوفر مساحة واسعة لمواقف السيارات.

أدارت شركة «في إف إس غلوبال» عمليات تخليص ما يقارب نصف مليون طلب في الإمارات وحدها، واستقبل مركز أبو ظبي أكثر من 80 ألف طلب تأشيرة. أنشأ مركز «في إف إس غلوبال» في إمارة أبو ظبي منذ عام 2004 ويقدم حاليًا خدمات لـ 27 عميل من الحكومات.

وفي معرض تعليقه على الميزات الرئيسية للمركز الجديد، قال فيناي مالهوترا، الرئيس التنفيذي لعمليات مجموعة «في إف إس غلوبال» في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا والصين: "يعد مركزنا الجديد في إمارة أبوظبي أحد المراكز الرائدة لدى «في إف إس غلوبال» حول العالم. ليقدم المركز الجديد خدمات لـ 27 عميل من الحكومات ويوفر للمسافرين من أبو ظبي منصة مريحة للحصول على التأشيرات، مما يضمن جودة الخدمات المحسنة والإجراءات السلسة في أجواء واسعة. يمكن لمقدمي طلبات التأشيرة الاستمتاع بالخدمات الشخصية أثناء تقديم طلبات التأشيرة الخاصة بهم في صالات "بلاتينيوم" المريحة أو "بريميم لاونج". فمع افتتاح هذا المركز، وضعنا معيارًا جديدًا لمراكز تقديم طلبات التأشيرة في العالم."

وتشمل الميزات الرئيسية للمركز:

صالات "بلاتينيوم" و"بريميم لاونج" مع تقديم خدمات شخصية من قبل الموظفين المتخصصين

تسليم جوازات السفر إلى عتبة الدار

إشعارات الرسائل القصيرة لتحري حالات الطلبات

تتبع عن طريق الانترنت لتحري حالات الطلبات

موقع إلكتروني مخصص لسهولة الوصول إلى المعلومات العامة، ويشمل معلومات عن التأشيرات والخدمات المقدمة وقوائم مراجعة المستندات والرسوم المطبقة

مركز اتصال مخصص وخدمات عن طريق البريد الإلكتروني للإجابة على الاستفسارات وتحري حالات الطلبات

تمديد ساعات العمل لتمكين الزوار من تقديم الطلبات خلال الأوقات التي تناسبهم