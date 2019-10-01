كريم تبرم شراكة إستراتيجية مع مركز دبي المالي العالمي

أعلنت "كريم"، منصة التكنولوجيا الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان وتركيا، عن إبرام شراكة مع مركز دبي المالي العالمي، الوجهة المالية المرموقة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، من أجل تسهيل خدمات الوصول إلى المركز الذي يعتبر من أبرز محطات الأعمال وأسلوب الحياة المعاصر في الإمارة. وتعكس اتفاقية الشراكة بين الطرفين اللذين يشغلان موقعاً متقدماً على مستوى الابتكار والريادة في دبي الحرص على دعم منظومة الاقتصاد المحلي في دبي، وإنشاء بنية تحتية سلسة لمجتمع الأعمال وأسلوب الحياة المعاصر.

كما تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز خدمات الوصول والنقل إلى المركز المالي الشهير، بما يصبّ في مصلحة الزوّار وأفراد مجتمع المركز البالغ عددهم 24 ألف نسمة، وستوفر الشراكة حسومات مالية مجزية للراغبين بزيارة الوجهة، ما سيشجع أكثر على الإقامة والعمل وخوض التجارب الترفيهية ضمن مركز دبي المالي العالمي. سيجد الزوّار مجسمات "كريم" المميزة التي تعرض الرمز الترويجي في أرجاء مشروع ’أفینیو البوابة‘، وسيحظون عند تفعيله بما يصل إلى 10 جولات مخفضة التكلفة شهرياً من وإلى الموقع. يغطي العرض خدمات النقل على متن سيارات ’كريم‘ من فئات ’إيكونومي‘ و’بيزنيس‘ و’كيدز‘ وماكس‘.

ومن خلال التعاون مع مركز دبي المالي العالمي، ستقدم "كريم" خدمات نقل جديدة للمركز، وستوسّع من عروضها بما يتماشى مع احتياجات العملاء والمجتمع ككل. كما ستعزز الرموز الترويجية الخاصة بخدمة النقل والتوصيل التابعة لمنصة "كريم" من سهولة الوصول إلى مركز دبي المالي العالمي ومشروع ’أفينيو البوابة‘، وسيربط ذلك جميع مباني ومرافق المركز بسلاسة تجعل من كامل المركز وجهةً متكاملةً تسهُل زيارتها طوال العام.

وفي معرض تعليقها على الشراكة، قالت السيدة غيد المكاوي، مدير عام "كريم": "تشكل الإمارات العربية المتحدة وجهةً تتميز بإيقاع سريع، لذلك نحن نبحث دائماً في "كريم" عن أساليب وطرق جديدة تسهّل نمط حياة أفرادها الزاخم. ونحن واثقون من أن هذه الشراكة مع مركز دبي المالي العالمي ستحدث فارقاً ملموساً في حياة المقيمين في المركز ومن يقصدونه من زوّار وروّاد أعمال، وستوفر لهم تجربة وصول سلسة ومريحة".

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وقال بيمان العوضي، نائب الرئيس ومدير شؤون التسويق والاتصالات المؤسسية في مركز دبي المالي العالمي: "يتمثل الهدف الأساسي من مركز دبي المالي العالمي في إنشاء بيئة فاعلة ومثالية لتجارب الأعمال والترفيه على حدّ سواء، وتمكين أفراد المجتمع من التنعم بالراحة والاسترخاء واستعادة النشاط. إننا فخورون بالتعاون مع مزوّد خدمة رائد ومميز مثل "كريم"، لتوفير خدمات نقل متطورة من وإلى أبرز الوجهات الحيوية في دبي. كما تندرج شراكاتنا مع الجهات المحلية ضمن إستراتيجيتنا البنّاءة والرامية إلى دعم المنظومة الاقتصادية المحلية في دبي، وتسليط الضوء على مركز دبي المالي العالمي كوجهة مالية رائدة على الصعيد العالمي، ومحطةٍ مثاليةٍ للإقامة والعمل ومزاولة الأعمال والأنشطة الترفيهية".

يتوسط مركز دبي المالي العالمي دبي القديمة والحديثة، ويبعد مسافة لا تتجاوز مدتها 15 دقيقة عن مطار دبي الدولي، كما يقع بالقرب من قلب مدينة دبي النابض بالحياة، ويوفر وصولاً مباشراً إلى الطريق الرئيسي السريع في دبي، ليبرز كمحطة مميزة تسهّل الوصول إلى مراكز المدينة الرئيسية مثل منطقة جبل علي الحرة ومدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام. ويحتضن مركز دبي المالي العالمي مجموعة واسعة من خطوط ووسائل النقل والمواصلات إلى جانب محطتي مترو وعدد من مواقف الحافلات، وتوفر جميع هذه الخدمات وطرق النقل للزوار تجربة مميزة تضمن لهم الاستمتاع بزيارة أبرز معالم المدينة.

تجدر الإشارة إلى أن خطوة الشراكة الموقعة بين مركز دبي المالي العالمي و"كريم" تأتي بعد إطلاق المنصة لخدمة "محفظة مدفوعات كريم"، التي تمكّن الأفراد من الدفع نقداً أو عبر البطاقات الائتمانية أو بطاقة Careem PAY أو باقات "كريم" أو عبر استخدام النقاط المكتسبة من شركاء الولاء.