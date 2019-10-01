كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن الدرون والتاكسي الجوي في قلب معرض هيليشو بدبي

يقام “دبي هيليشو”، وهو معرض التكنولوجيا والعمليات الدولي الخاص بالطائرات المروحية الذي يُعقد كل عامين، لصناعة الطائرات العمودية، في عام 2020 في الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر في الجناح الملكي لـ “مركز دبي الدولي للفعاليات والمعارض” بمطار آل مكتوم الدولي. وسيقام الحدث تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وسيسلط المعرض القادم الضوء على التطورات الجديدة في الصناعة، بما في ذلك الطائرات المروحية وسيارات الأجرة الجوية من الجيل التالي؛ وتقنيات الإقلاع والهبوط العمودي المستقبلي (VTOL)؛ ومؤسسات الصيانة والإصلاح المستقبلية (MROs) في المنطقة؛ والتحديثات حول لوائح المطارات ومطارات الطائرات المروحية، بحسب غلف توداي.

وسوف يلقي المؤتمر الحصري الذي يستمر لثلاثة أيام الضوء على مجموعة واسعة من الموضوعات، بما في ذلك “التنقل الحضري وسيارات الأجرة الجوية من الجيل التالي” و “ثورة VTOL الكهربائية والمستقلة” و “تحديث لوائح المطارات والطائرات العمودية. ودمج الطائرات بدون طيار في المجال الجوي الخاضع للرقابة – والتحديات وقضايا الأمن، ودور الطائرات العمودية في الأمن الداخلي”.

وستضم النسخة القادمة شركات رئيسية تعمل في مجال صناعة الطيران، بما في ذلك الطائرات بدون طيار، والدفاع من جميع أنحاء العالم. ومع جمهور عالمي، سيكون الحدث أيضًا فرصة ممتازة لأصحاب المصلحة في القطاع لتسليط الضوء على إنجازاتهم وتطوراتهم الحديثة، بالإضافة إلى الالتقاء والتفاعل مع المشترين المحتملين من الشرق الأوسط.

وتسعى دبي ساوث، التي تضم مطار آل مكتوم الدولي، أحد أبرز المؤيدين والمضيفين للمعرض إلى توسيع منطقة الطيران لديها في عمليات تصنيع الطائرات وصيانتها، وسيكون جزء هام من هذا النمو في قطاع الطائرات المروحية.

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وقال طحنون سيف، الرئيس التنفيذي لمنطقة الطيران في دبي ساوث: “سوف يوفر HeliShow 2020 فرصة فريدة لجمع العملاء والموردين والمسؤولين الحكوميين لتعكس الأهمية المتزايدة لقطاع الطائرات المروحية في مجال الطيران الإقليمي لدينا، مع تسليط الضوء على آخر التطورات”.

وعلى سبيل المثال لا الحصر، من أوائل الشركات العالمية المؤكدة لمشاركتها في Dubai HeliShow 2020 هي Cartivator / SkyDrive (شركة يابانية تصنع سيارة طيران وتستهدف استخدامها لإضاءة شعلة طوكيو الأوليمبية 2020)، TACOR Inc وشركة American Aircraft MRO و Vita Inclinata Technologies (المصنعة لأنظمة تحميل الاستقرار الرائدة في الولايات المتحدة الأمريكية) و KosmosAvia (موردة قطع الغيار والمكونات للعديد من الطائرات المروحية الروسية والطائرات) و Aviation Traders Limited ATL (المتخصصة في تصميم الطائرات وشهادات الطيران من المملكة المتحدة) وبرنامج Flight Vector الأمريكي.

تجدر الإشارة إلى أن المعرض السابق في عام 2018 شهد أيضًا عرض مجموعة من أحدث تقنيات الطائرات المروحية، وسط مشاركة دولية واسعة من كبار اللاعبين في مجال تكنولوجيا وعمليات الطائرات المروحية المدنية والعسكرية.