الامارات | "الوطنية للانتخابات": الإقبال "الصباحي" على التصويت المبكر جيد.. ونتوقع ارتفاعه مساءً

شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للانتخابات": الإقبال "الصباحي" على التصويت المبكر جيد.. ونتوقع ارتفاعه مساءً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت في تمام التاسعة من صباح اليوم، عملية التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، في المركز الانتخابي الرئيس لإمارة أبوظبي، وسط إقبال جيد من قبل عشرات المواطنين، الذين حرصوا على التواجد أمام المركز الانتخابي بأرض المعارض، قبل حوالي 20 دقيقة من افتتاحه.

وكانت النساء وكبار المواطنين الأكثر إقبالاً على عملية التصويت خلال الفترة الصباحية، فيما أشاد لوكيل المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عضو ومُقرر اللجنة الوطنية للانتخابات، د. سعيد الغفلي، بحجم الإقبال اللافت على عملية الاقتراع، متوقعاً تزايد معدلات إقبال الناخبين خلال الفترة المسائية.

وقال الغفلي – خلال تفقده سير العملية الانتخابية في مركز الانتخابات الرئيس في أبوظبي - :"معدلات الإقبال تسير وفق المتوقع، وأرى أنها ستتضاعف خلال ساعات ما بعد انتهاء الدوام الرسمي للمواطنين أعضاء الهيئات الانتخابية".

وأضاف الغفلي: "قبل فتح باب التصويت، تم التأكد من تصفير أجهزة التصويت الإلكتروني، لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية"، لافتاً إلى أن التصويت الإلكتروني لا يستغرق سوى دقائق معدودات.