"لجنة عجمان" تشهد إقبالاً كثيفاً على التصويت المبكر لـ "انتخابات الوطني"

شهد مركز عجمان لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي إقبالاً كثيفاً، فور فتح أبوابه في تمام الساعة التاسعة صباحاً، وتوافدت جموع الناخبين من الرجال والنساء على مركز الشيخ زايد للمعارض والمؤتمرات في جامعة عجمان للادلاء بأصواتهم في عملية التصويت المبكر للمجلس الوطني الاتحادي، فيما خصصت للمترشحين أماكن خاصة يشاهدون عبرها سير عملية التصويت.

وأكد راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي رئيس لجنة إمارة عجمان المنبثقة عن اللجنة الوطنية للانتخابات جاهزية الإمارة لإنجاح انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، خلال مرحلة التصويت المبكر التي بدأت اليوم وتنتهي في الثالث من أكتوبر الجاري.

يذكر أن المركز المعتمد للتصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي في جامعة عجمان استوفى جميع الخدمات اللوجستية والتقنية حيث ضمن وصول الناخبين صباح اليوم، واستكمال إجراءاتهم بيسر وسهولة منذ لحظة دخول الناخب إلى المركز وقيامه بعملية التصويت ثم مغادرته المبنى.

وتتم عملية التصويت من خلال عدة إجراءات تنظيمية تضمن إتمام عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم بطريقة صحيحة حيث يقوم عدد من أعضاء لجنة عجمان بالتأكد من ورود اسم الشخص في قائمة الهيئة الانتخابية في إمارة عجمان عبر بطاقة الهوية الوطنية، ثم يتوجه إلى أجهزة التصويت التي من خلالها يتم التحقق من شخصية الناخب عن طريق البطاقة نفسها.

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ويبدأ الناخب عملية التصويت واختيار مرشحه عبر الشاشة التي تبين صور وأسماء المرشحين وأرقامهم الانتخابية.

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يذكر أن عملية التصويت المبكر تستهدف إتاحة المجال لأعضاء الهيئات الانتخابية من الناخبين الراغبين بالإدلاء بأصواتهم بشكل مبكر التوجه إلى مراكز التصويت المبكر لاختيار مرشحيهم لعضوية المجلس الوطني الاتحادي.