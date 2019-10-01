«الاسكوتر» في خدمة مهرجانات الشارقة

الشارقة (الاتحاد) ضم فريق العمل بإدارة الشرطة المجتمعية بشرطة الشارقة دراجة «الاسكوتر» ضمن عمل الدوريات في المهرجانات والاحتفالات التي تقام على أرض الإمارة.

وأكدت القيادة أن هذه المبادرة تأتي ضمن الخطط التطويرية المتواصلة التي تستحدثها القيادة العامة لشرطة الشارقة في تقديم أفضل الخدمات لأفراد المجتمع، بطرق حديثة ومبتكرة، وأضافت: أن الدراجة ترصد الظواهر السلبية التي تحدث وتحلها بالسرعة المطلوبة، وذلك لما تمتاز به من سرعة الحركة والتنقل في المناطق السياحية، والمزدحمة بالجمهور بكل سهولة ويسر، إضافة لربطها مع غرفة العمليات المركزية من خلال كاميرا تقوم برصد تلك الظواهر والوقائع الأمنية ونقلها مباشرة لغرفة العمليات المركزية بخاصيتي الفيديو والتصوير الفوتوغرافي.

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