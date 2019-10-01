كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| نظرة على عمليات البناء لفندق أتلانتس 2 في دبي

يعد فندق أتلانتس دبي الواقع على جزيرة النخلة، الذي تم افتتاحه في عام 2008، أحد المعالم البارزة في دبي، وتضيف كيرزنر إنترناشيونال مجمع منتجع رويال أتلانتس السكني الذي وصل إلى مرحلة متقدمة من عمليات البناء.

وسيتم افتتاح هذا التصميم في عام 2020، وهو فريد من نوعه ويحتوي على برجين – برج فندق أتلانتس 2، إلى الغرب، مفصول عن البرج السكني، إلى الشرق، بحسب غلف نيوز.

ويضم هذا المبنى المؤلف من 43 طابقًا (90 مترًا) و90 حوضًا للسباحة، بما في ذلك مسبح لا متناهي على السطح معلق على ارتفاع 96 مترًا فوق النخلة في الطابق 22.

ويضم المجمع أيضًا مطاعم رفيعة المستوى والعديد من المرافق التي تناسب صبغة الرفاهية التي يتمتع بها الفندق الجديد.