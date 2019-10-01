- 1/2
- 2/2
كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن ما هي أفضل المجتمعات السكنية أداءً في دبي هذا العام؟
كانت وسط دبي أفضل مجتمع سكني في دبي أداءً في الأشهر الثمانية الأولى، سواء من حيث حجم أوقيمة إجمالي المعاملات السكنية المسجلة حتى أغسطس، وفقًا لإحصاءات من Data Finder، وهي مؤسسة رؤى عقارية ومنصة بيانات تابعة لمجموعة Property Finder Group.
استحوذ المجتمع على 2034 معاملة من يناير إلى أغسطس والتي بلغت قيمتها التراكمية 4.5 مليار درهم (1.47 مليار دولار)، وفقًا لـ Data Finder. وتشمل مبيعات الشقق والفلل والمنازل وقطع الأراضي.
ومع العديد من عمليات التسليم الجارية، تحقق دبي هيلز استيت الكثير من اهتمام المشترين وتمثل ثاني أكبر عدد وقيمة للمعاملات المسجلة. وشكلت 1،771 صفقة سكنية بقيمة إجمالية بلغت 3.4 مليار درهم.
واستحوذت قرية الجميرا سركل (1،323 صفقة)، والخليج التجاري (1،275) وميناء خور دبي (1،214) على نصيب الأسد من الصفقات من يناير حتى أغسطس 2019 ، وفقًا لتقرير صادر عن Property Finder.
وأضاف التقرير أن مجتمعات دبي الأخرى التي شكلت جزءاً كبير من المعاملات من حيث الحجم كانت دبي مارينا (1096)، دبي ساوث (1089)، المدينة الدولية (973)، أبراج بحيرات الجميرا (739) والفرجان (702).
ووفقًا للتقرير، استأثرت أفضل 10 مجتمعات بنسبة 51.7 في المائة من جميع المعاملات السكنية منذ بداية العام. وسجلت دبي ما مجموعه 23،652 معاملة سكنية في الأشهر الثمانية الأولى من العام.
ودفعت المناطق القادمة مثل دبي هيلز استيت وجي في سي وميناء خور دبي ودبي ساوث حجم المبيعات في دبي هذا العام حتى الآن. وهذا يشير إلى أنه مع تسليم المنازل الجديدة، هناك نشاط كبير في السوق الثانوية، بحسب موقع زاوية.
كانت هذه تفاصيل خبر ما هي أفضل المجتمعات السكنية أداءً في دبي هذا العام؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سنيار وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.