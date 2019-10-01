كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن تعرف على أحدث المغامرات في رأس الخمية

تستعد إمارة رأس الخيمة الشهيرة بمغامراتها للترحيب بسلسلة من النشاطات المثيرة هذا العام.

رأس الخيمة هي بالفعل موطن لبعض أفضل أماكن الجذب لرفع الأدرينالين، ولكن، الإمارة الأكثر ترجيباً بالمغامرات مستعدة لإضافة سلسلة من الإضافات الجديدة المثيرة خلال الأشهر المقبلة.

وتم إطلاق “Jebel Jais Zipline Tour” حديثًا، وهو عبارة عن سبعة خطوط جوية تسير فوق المنحدرات الكبرى وأودية جبل جيس. وتغطي مجموعة السبعة ziplines المتصلة بتسعة منصات، مسافة إجمالية تبلغ 5 كيلومترات، ويتراوح ارتفاعها من 337 م إلى 1 كم.

وخلال الدورة، سوف يتنقل المغامرون ليبلغوا سرعات تصل إلى 60 كيلومتر في الساعة على ziplines مختلفة للوصول إلى جسر السماء بطول 15 مترًا.

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وتبلغ تكلفة جولة Zip Jebel Jais الجديدة 295 درهماً للشخص الواحد أيام الأحد والأربعاء والخميس و 345 درهماً للشخص الواحد يومي الجمعة والسبت. وتستمر التجربة حوالي ساعتين، ويمكن الآن حجز التذاكر على الموقع الإلكتروني: jebeljais.ae.

وهذه ليست الإضافة الجديدة الوحيدة. ومن المقرر طرح “Bull Maze” في الربع الأخير من العام، وهو حقل يضم 35 عقبة صعبة معلقة في الهواء في جبل جيس. وسيتم تقسيم العقبات بين ثلاثة مستويات على هيكل طوله 20 متراً، مما يشكل تحديًا للمشاركين لاختبار حدود إمكاناتهم.

وفي بداية عام 2020 ، سيقدم جبل جيس قفزة بنجي من على ارتفاع 1500 متر فوق مستوى سطح البحر، وعلى بعد 23 مترًا عن الأرض. وسيتم نقل عشاق المغامرات لتجربة سقوط حر يبلغ طولها 8 أمتار وسقوط متحكم به لمسافة 15 مترًا أثناء نزولهم عبر الهواء، ببحسب موقع واتس أون.