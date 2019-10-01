الامارات | إنفوغرافيك.. «المحطة الدولية».. مختبر كبير في الفضاء

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعد رحلة هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية، الأولى لرائد فضاء إماراتي وعربي، ويقضي خلالها المنصوري ثمانية أيام على متن المحطة، يجري خلالها عدداً من التجارب العلمية.
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