الامارات | 60 دورية لنجدة «السيارات المتعطلة» مجاناً في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دورية لنجدة «السيارات المتعطلة» مجاناً في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يطلق اليوم، مركز النقل المتكامل، هوية جديدة لخدمة مساندة الطرق، بحزمة خدمات لنجدة وإنقاذ السيارات المتعطلة، تغطي جميع الطرق الرئيسة في إمارة أبوظبي، إضافة إلى تصميم جديد ومبتكر لدوريات خدمة مساندة الطرق، وزيادة أعدادها لما يقارب 60 سيارة، بالتعاون مع مؤسسة مواصلات الإمارات، مشغل الخدمة، وذلك انطلاقاً من حرص المركز على المحافظة على انسيابية الحركة المرورية، وتعزيز مستوى السلامة المرورية على شبكة الطرق في إمارة أبوظبي، وفي إطار الجهود المبذولة للرقي بمستوى الخدمات.

وأفاد مدير عام مركز النقل المتكامل، عبدالكريم عبدالرحيم الرئيسي، بأن الهوية الجديدة لخدمة مساندة الطرق وتوسيع انتشارها لتشمل جميع مناطق إمارة أبوظبي، تأتي في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها المركز للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع، وتحقيق تطلعات القيادة نحو تعزيز أمنهم وسلامتهم، مؤكداً أن خدمة مساندة الطرق تؤدي دوراً مهماً في تأمين سلامة التنقل، وتضمن انسيابية الحركة المرورية، وترفع الكفاءة التشغيلية لشبكة الطرق في الإمارة.

وخلال مؤتمر صحافي، عقد أمس في مقر دائرة النقل في أبوظبي، أكد مدير إدارة الحركة المرورية بالإنابة في مركز النقل المتكامل، حمد العفيفي، أن الهوية الجديدة لخدمة مساندة الطرق، ترتكز على مبدأين أساسيين، هما أمن وسلامة مستخدمي الطرق، فيما يتكون الشعار الجديد من ثلاثة أحرف باللغة الإنجليزية RSP، وهي اختصار لـroad service patrol، وتعني بالعربية خدمة مساندة الطرق. ويتكون الشعار الجديد من لونين أساسيين، اللون البرتقالي الذي يُعد من الألوان التي تندرج تحت معنى وجود أمر طارئ، واللون الأزرق المائل إلى الرمادي، وهي دلالة على تقديم خدمة، موضحاً أن خدمة مساندة الطرق تعاملت مع ما يقارب 120 ألف بلاغ على مدى السنوات الست الماضية، بمعدل 20 ألف بلاغ سنوياً.

وقال: «من أهم الأمثلة على الخدمات التي تقدمها دوريات خدمة مساندة الطرق، التعامل مع أعطال المركبات، وشحن البطارية، وتبديل الإطارات، وتزويد الوقود، إضافة إلى توفير خدمة مجانية لقطر المركبات وإزاحتها إلى أقرب مكان آمن»، منوهاً إلى أنه لتحقيق الغرض من الخدمة ولسهول الوصول إليها، فقد حرص المركز على توفير قنوات تواصل مجانية عدة لطلب الخدمة، من أهمها تطبيق «درب» للهواتف الذكية، الذي يمكّن المتعاملين من تحديد الموقع الجغرافي للحدث وبصورة دقيقة، ما يسهم وبشكل كبير في ضمان سرعة وصول دوريات الخدمة إلى موقع الحدث، ورقم مركز الاتصال الخاص بمركز النقل المتكامل 80088888.