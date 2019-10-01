الامارات | وفاة 8 أشخاص وإصابة 6 في حادث تصادم.. ومطالب بحظر نقل الركاب بـ «الميني باص»

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 6 في حادث تصادم.. ومطالب بحظر نقل الركاب بـ «الميني باص» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسفر حادث تصادم بين حافلة صغيرة وشاحنة متوقفة، فجر أمس، على شارع الشيخ محمد بن زايد، عن وفاة ثمانية أشخاص، وإصابة ستة آخرين بإصابات بليغة، بحسب مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العميد سيف مهير المزروعي، الذي أشار إلى أن الحافلة انحشرت أسفل الشاحنة، التي كانت متوقفة على كتف الطريق الأيمن، رغم السيولة المرورية وقت الحادث.

وطالب مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات، رئيس مجلس المرور الاتحادي، اللواء محمد سيف الزفين، بإعادة النظر في ترخيص الحافلات الصغيرة، ومنع استخدامها لنقل الأشخاص، مشيراً إلى أنه يطالب بذلك، على مدار سنوات، كما أصدر مجلس المرور الاتحادي توصية مباشرة بذلك، في ظل قناعة خبراء النقل والسير والطرق بأن هذه الحافلات عبارة عن علب سردين معرضة لكوارث مرورية طوال الوقت، لافتقادها أبسط معايير الأمن والسلامة.

وتفصيلاً، قال الزفين، لـ«الإمارات اليوم»، إن تلك الحافلات غير آمنة، ومن المحزن تكرار هذا التحذير كلما وقع حادث دموي مثل الذي وقع أمس، لافتاً إلى أنها لا تحوي مقدمة توفر أي حماية من الأمام، كما لا تحوي مؤخرة، فهي عبارة عن علبة سردين محشور فيها 14 شخصاً، جميعهم عرضة للموت في حالة وقوع أي تصادم حتى لو كان بسيطاً، على عكس المركبات الأخرى التي تفصل مقاعد الركاب عن المركبات الأخرى مقدمة تحوي موتور السيارة.

وأضاف أنه غير مقتنع بالتعديل المتعلق بخفض عدد الركاب في هذه الحافلات، مؤكداً أنها غير صالحة لنقل الأشخاص، وأوصى المجلس المروري الاتحادي بمنع استخدامها في نقل الركاب، اعتباراً من يناير 2023، ومنع استخدامها في المدارس الخاصة، اعتباراً من سبتمبر عام 2021.

وأوضح أن المجلس المروري باعتباره جهة اختصاص تضم خبراء ومسؤولين في الشأن المروري، ناقش هذه الإشكالية من جميع النواحي، واقترح منح فرصة للشركات لتوفيق أوضاع الحافلات التي تملكها بحيث تخصص لنقل البضائع، والاستعاضة عنها بمركبات «فان»، يمكنها حمل تسعة أشخاص، وتتوافر بها عوامل أمن وسلامة كافية.

من جهته، قال المزروعي إن حادث تصادم وقع بين حافلة صغيرة وشاحنة، أسفر عن وفاة ثمانية أشخاص وإصابة ستة آخرين بإصابات راوحت بين البليغة والمتوسطة، موضحاً أن بلاغاً ورد إلى غرفة العمليات في الساعة الرابعة والنصف، فجر أمس، يفيد بوقوع حادث على شارع الشيخ محمد بن زايد، مقابل مركز سيتي سنتر مردف، في الاتجاه المؤدي إلى الشارقة.

وأوضح أن الحافلة (من نوع ميني باص) اصطدمت بشاحنة كانت متوقفة على كتف الطريق في الجهة اليمنى، الأمر الذي أدى إلى انحشار الحافلة تحت الشاحنة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى راشد.

وأفاد بأن الحافلة كانت تقل 12 شخصاً والسائق، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات البليغة، مشيراً إلى أن الحوادث التي تكون إحدى الشاحنات أو الحافلات طرفاً فيها، تكون عواقبها وخيمة، وتؤدي إلى أضرار بليغة في الأرواح والممتلكات.

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وأشار إلى أنه فور تلقي البلاغ، سارعت الدوريات المرورية بالانتقال إلى مكان الحادث، وقامت بتنظيم حركة السير والمرور، لتسهيل مهمة وصول سيارات الإسعاف والإنقاذ إلى مكان الحادث، للقيام بمهامها، مشيراً إلى أن سيارات الإسعاف نقلت المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما قامت الدوريات المرورية بتنظيم حركة السير والمرور، تجنباً لتكدس المركبات في موقع الحادث، فيما انتقل إلى مكان الحادث مناوبو قسم خبراء المعاينة من إدارة حوادث السير لمعاينة الحادث، وجمع الأدلة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى وقوعه.

5 فرق من «إسعاف دبي»

انتقل المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، خليفة بن دراي، إلى موقع الحادث مع خمسة فرق إسعاف وكوادر إدارة الازمات، وتم التعامل بالسرعة المطلوبة في نقل الحالات البليغة إلى قسم الطوارئ بمستشفى راشد.

وقال رئيس شعبة إسعاف ديرة، فارس البردان، الذي انتقل إلى مكان الحادث، إن المؤسسة تتعامل مع البلاغات بكل جدية، ولها خطط محددة ومراحل معينة تطبقها في كل الأحوال، تحكمها في كل الظروف سرعة الاستجابة ورعاية المريض ما قبل المستشفى.

وأوضح أنه بمجرد استقبال البلاغ، تحركت فرق الإسعاف في خمس مركبات إسعافية، إضافة إلى مستجيب العناية المركزة، ليكون الجميع على أهبة الاستعداد للانتقال، والإسهام في علاج ونقل المصابين بمتابعة من مدير إدارة عمليات الإسعاف بالإنابة، مشعل جلفار، ورئيس قسم الإسعافات الطارئة، جمعة البلوشي.

حوادث الشاحنات والحافلات

سجلت الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي 34 حادث تصادم حافلات وشاحنات، خلال الثمانية أشهر الماضية، أسفرت عن حالة وفاة وإصابة 48 شخصاً، بواقع خمس إصابات بليغة، و16 متوسطة، و27 بسيطة، فيما تسببت خلال الفترة نفسها من العام الماضي في 35 حادثاً، نتج عنها 12 حالة وفاة، وإصابة 87 شخصاً، 11 منهم تعرضوا لإصابات بليغة، و27 متوسطة، و38 بسيطة.

اللواء محمد سيف الزفين:

• «يجب إعادة النظر في ترخيص الحافلات الصغيرة، ومنع استخدامها لنقل الأشخاص».