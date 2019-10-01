«حديث الصحة» منصة تفاعلية تناقش قضايا المستقبل

دبي (الاتحاد) أطلقت هيئة الصحة بدبي منصة تفاعلية مفتوحة للمناقشات والحوارات المباشرة بين المسؤولين في المؤسسات والجهات المختلفة والشخصيات العامة والمتخصصة، حول القضايا الصحية والموضوعات ذات الصلة بالمستقبل والتحولات الذكية والابتكار، بالإضافة إلى الموضوعات المتصلة بالتجارب الناجحة والخبرات المتصلة بعالم الابتكار، وجاءت المنصة ضمن مبادرة وتحت اسم «حديث الصحة».

وقال معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، إن المبادر المستحدثة، تمثل أحد المسارات المهمة في سياسة الانفتاح على العالم التي تنفذها الهيئة، والتي تتضمن تبادل المعرفة ونقل الخبرات والاستفادة من خلاصة التجارب الناجحة، التي تعزز توجهات الهيئة، وخاصة المرتبط منها بالمستقبل والإبداع والتقنيات الحديثة والذكية.

وأكد أن المنصة التي تحتضنها الهيئة في «مركز الابتكار الصحي» التابع لها، تركز على تطلعات المستقبل، وما يجب أن تكون عليه المنظومة الصحية.

وأطلقت هيئة الصحة بدبي مبادراتها الجديدة، بحضور خلفان جمعة بالهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي المستقبل، الذي استعرض أبرز مبادرات المؤسسة ومشاريعها الهادفة.

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