وفاة 8 أشخاص وإصابة 6 في حادث تصادم بدبي

تحرير الأمير (دبي)

توفي (8) أشخاص وأصيب (6) آخرون بإصابات تراوحت بين البليغة والمتوسطة في حادث اصطدام بليغ بين «ميني باص» وشاحنة في دبي، فيما هرعت فرق الإسعاف والشرطة والمرور لتطويق المكان وإنقاذ المصابين.

وقال العميد سيف مهيّر المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي: إن بلاغاً ورد إلى غرفة العمليات بشرطة دبي يفيد بوقوع حادث مروع في الساعة الرابعة والنصف من فجر أمس بين مركبة من نوع «ميني باص» وشاحنة على شارع الشيخ محمد بن زايد مقابل مردف سيتي سنتر بالاتجاه إلى الشارقة.

وأشار إلى أن الحافلة من نوع «ميني باص» اصطدمت من الخلف بشاحنة كانت متوقفة على كتف الطريق في الجهة اليمنى من شارع الشيخ محمد بن زايد، الأمر الذي أدى إلى حشر المركبة الصغيرة تحت الشاحنة العملاقة، مما أسفر عن وفاة (8) أشخاص على الفور وإصابة (4) ركاب بإصابات بليغة واثنين بإصابات متوسطة، وتم نقلهم جميعاً إلى مستشفى راشد لإجراء ما يلزم، وتلقى العلاج بالنسبة للمصابين.

ولفت المزروعي إلى أن الدوريات المرورية سارعت بالانتقال إلى مكان الحادث، وقامت بتنظيم حركة السير والمرور لتسهيل مهمة دخول سيارات الإسعاف والإنقاذ إلى مكان الحادث، موضحاً أن سيارات الإسعاف قامت بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما حرصت الدوريات المرورية على تجنب تكدس المركبات في موقع الحادث، فيما انتقل إلى مكان الحادث مناوبو قسم خبراء المعاينة من إدارة حوادث السير لمعاينة الحادث، وجمع الأدلة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى وقوعه.

وعن وجود عدد كبير من الوفيات والمصابين في الحادث، قال مدير الإدارة العامة للمرور لـ«الاتحاد»: إن الحافلة كانت تقل (13) شخصاً بما فيهم السائق، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات البليغة، لافتاً إلى أن الحوادث التي تكون إحدى الشاحنات أو الحافلات طرفاً فيها، تكون عواقبها كارثية، وتؤدي إلى أضرار بليغة في الأرواح والممتلكات.

وحول إحصائية صدرت من شرطة دبي بشأن هذه المركبات أفاد بأنها تسببت بوقوع (34) حادثاً خلال الأشهر الماضية، نتج عنها 9 وفيات وإصابة (48) شخصاً، تعرض (5) منهم لإصابات بالغة و(16) متوسطة و(27) تعرضوا لإصابات بسيطة، فيما تسببت خلال الفترة نفسها من العام الماضي بوقوع (35) حادثاً نتج عنها (12) حالة وفاة وإصابة (87) شخصاً، تعرض (11) منهم لإصابات بالغة و(27) متوسطة و(38) تعرضوا لإصابات بسيطة.