السجن والغرامة ورد المبالغ المختلسة لمتهمي «مرور خورفكان»

السيد حسن ( خورفكان )

حكمت محكمة جنايات خورفكان في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اختلاسات المرور» والمتهم فيها 3 موظفين، بسجن المتهم الأول 5 سنوات وتغريمه مبلغ 482.620 درهما وإلزامه برد المبلغ المختلس وقدره 482.620 للجهة المجني عليها. وبسجن المتهم الثاني 3 سنوات وتغريمه مبلغ 150 ألف درهم وإلزامه برد المبلغ المختلس وقدره 141.560 درهما، وسجن المتهم الثالث 4 سنوات وتغريمه مبلغ 233.180 درهما وإلزامه برد المبلغ المختلس وقدره 233.180 درهما.

وكانت المحكمة قد عقدت جلستها أمس برئاسة المستشار سليمان راشد سليمان الكعبي، وبحضور المستشارين عمار محمد الجيلاني مصطفى، وسعيد عبدالله عامر النعيمي، ووكيل النيابة سعيد عبدالله محمد النقبي، وأمانة سر عبدالله مريد عبدالله سليمان. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهمتي اختلاس المال العام والتزوير في محرر رسمي «رخص المركبات المجددة»، ثم أضافت المحكمة تهمة ثالثة للمتهم الأول في القضية وهي الدخول على النظام الإلكتروني لموظفين آخرين بأرقامهم السرية دون إذن من الجهة التي يعمل بها.

وتعود أحداث القضية بفتح مرور الشارقة تحقيقاً مع الموظفين المتهمين لوجود خلل في طريقة تسجيل ملكيات المركبات الجديدة والمجددة، وبينت التحقيقات أن المتهمين الثلاثة قد شاركوا بدرجات متفاوتة في استخراج ملكيات سيارات لمراجعين دون تسجيلها على «السيستم» واختلاس المبالغ المستحقة على كل ملكية جديدة أو مجددة، وبقى المتهمون يمارسون هذا العمل طيلة عام كامل، وبلغت حصيلة المبالغ المختلسة ما يزيد عن 900 ألف درهم. وأثبت تقرير المختبر الجنائي قيام المتهم الأول باستخدام الرقم السري للمتهمين الثاني والثالث في القضية للدخول على السيستم عبر جهازي الحاسوب الخاص بهما في أوقات أجازتهما السنوية.