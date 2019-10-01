دبي (الاتحاد) أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة عن إطلاق مشروع بحثي بعنوان «البارجيل الأخضر» بالتعاون مع جامعتي «خليفة» و«الجامعة الأميركية في الشارقة»، بهدف توظيف تقنيات الإنتاج المبتكرة للطحالب المحلية في تعزيز جهود الاستدامة من أجل البيئة والمناخ ودعم الإنتاج الزراعي.

ويهدف المشروع إلى تطوير تقنيات الإنتاج المبتكرة للطحالب التي تم جمعها من التجمعات المائية في البيئة الصحراوية الإماراتية ضمن محطات مصغرة صممت على شكل «البارجيل» التراثي، وستعمل هذه الطحالب المتأقلمة مع الظروف المناخية للدولة على امتصاص وتخزين غاز ثاني أكسيد الكربون من الجو وامتصاص الغبار وأكاسيد الكبريت والنيتروجين، بهدف تخفيض معدلات انبعاثات الغازات الدفيئة وملوثات الهواء.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة: إن المشروع سينضم إلى منظومة المبادرات والمشاريع التي تطلقها الوزارة لتوظيف التقنيات الحديثة في تحقيق استدامة القطاعات التابعة لها ومنها تحفيز وتشجيع اعتماد واتباع نظم الزراعة الحديثة، ومشروع مختبر الذكاء الاصطناعي، وتوظيف تقنيات الأقمار الصناعية في مراقبة جودة الهواء والعديد من المشاريع الأخرى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «البارجيل الأخضر» لتعزيز الاستدامة البيئية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.