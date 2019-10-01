صيانة وتأهيل حدائق وملاعب الأطفال بجزيرة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد) ينفذ قطاع عمليات البلديات الفرعية في بلدية مدينة أبوظبي حالياً مشروع صيانة وتأهيل الحدائق وملاعب الأطفال داخل جزيرة أبوظبي، لتوفير مساحات ترفيهية للعائلات والأطفال والتواصل بين أفراد المجتمع.

ويهدف المشروع إلى إيجاد بيئة توفر الراحة والرفاهية للجمهور، من خلال صيانة وتطوير عدة مواقع بملاعب أطفال مخصصة حسب الفئات العمرية، ما يساهم في تعزيز وتحسين المستوى الصحي والرياضي لهم، الأمر الذي يعتبر من المتطلبات والأهداف التي تسعى بلدية مدينة أبوظبي إلى تحقيقها، حيث تسعى البلدية نحو تقديم أفضل الخدمات للجمهور بما يتناسب مع متطلبات عاصمة حديثة وواعدة.

ونفذت بلدية مدينة أبوظبي، مؤخراً، ضمن خطة تأهيل مناطق الألعاب داخل جزيرة أبوظبي، مشروع تأهيل الحديقة الواقعة بالحوض غرب 8 أبوظبي، عند تقاطع شارع حمدان بن محمد وشارع مبارك بن محمد «الحديقة الواقعة أمام متجر ابيلا».

وشملت أعمال التأهيل استبدال البلاط المطاطي بأرضيات مطاطية ذات مواصفات عالمية وعالية الجودة، ومراجعة الألعاب وصيانتها بما يتوافق مع معايير الأمن والسلامة لجميع الفئات العمرية المستخدمة للملعب، بالإضافة إلى إصلاح أنظمة الإنارة واستبدال ألواح التظليل، وكذلك أعمال الزراعة التجميلية.

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