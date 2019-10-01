«صفر مشاكل» في 17«حديقة ساخنة» بالشارقة

أحمد مرسي (الشارقة)

كشفت القيادة العامة لشرطة الشارقة أنها تمكنت من إنهاء العديد من المشاكل والشكاوى والسلوكيات الصادرة من بعض الأشخاص في الحدائق العامة، التي كانت تصنف بأنها «حدائق ساخنة»،لتصل بها إلى نقطة «صفر مشاكل» بعد أن شهدت خلال الفترات الماضية العديد من السلوكيات السلبية.

وأكد المقدم أحمد المري مدير إدارة الشرطة المجتمعية في القيادة العامة لشرطة الشارقة، أن القيادة العامة لشرطة الشارقة، تمكنت من وضع العديد من الحلول والتعليمات وكذلك تواجد الدوريات، لبعض السلوكيات والمخالفات المرفوضة التي كانت تحدث في العديد من الحدائق العامة والموجودة داخل الأحياء السكنية بالشارقة.

وقال: «إن هناك 57 حديقة عامة موجودة داخل إمارة الشارقة وفي المناطق السكنية، وبالمتابعة مع الجهات المختصة، ووفقاً للبلاغات الواردة من قبلكم، صنفت 17 منها بأنها «حدائق ساخنة» ترد منها بلاغات حول مشاجرات وسلوكيات مرفوضة من قبل البعض، وخاصة من المراهقين واليافعين، وكذلك بلاغات عن سرقات من مركبات وحقائب وغيرها من الشكاوى.

وأضاف : أن إدارة الشرطة المجتمعية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية في البلدية، قامت بالتواصل مع المشرفات في جميع الحدائق عبر 4 ورش عمل شاملة استهدفت تدريبهن على التعامل مع المشكلات، وكذلك أسلوب التعامل مع التنوع المجتمعي من المترددين على الحدائق وتدريبهن على وجود حس أمني لديهم للتعرف على المشكلات وحلها وعدم تفاقمها واستباق الأحداث قبل وقوعها، وكذلك التعامل مع التجمعات الشبابية وحل المشكلات إن وجدت، وإبلاغ الشرطة المجتمعية بتلك المشكلات والسلوكيات الخاطئة.

وذكر المري أن هناك تجاوبا كبيرا كان من قبل المشرفات في الحدائق بصورة عامة مع هذه الإرشادات والتنبيهات، والتواصل مع الشرطة المجتمعية وعلى وجه الخصوص الحدائق الـ 17 التي صنفت بـ «الساخنة»، كما وتم تكريم 16 منهن على أدائها وتفاعلهم خلال الفترات الماضية. وأوضح أن القيادة العامة لشرطة الإمارة وخلال الفترة الماضية، أطلقت العديد من المبادرات والأنشطة التوعوية والحملات الأمنية بالتنسيق بين الشرطة المجتمعية ومشرفات الحدائق للوقوف على هذا الأمر، وأنه ووفقاً للواقع كانت هناك بلاغات شبه يومية بشأن السلوكيات غير الصحيحة والمرفوضة اجتماعياً، وخاصة المشاجرات بين الشباب في ظل وجود العائلات والأطفال وكذلك البلاغات المتعلقة بالسرقات من المركبات والسرقات من حقائب السيدات.وأشار إلى أن القيادة خصصت الرقم 80040، وأرقام الطوارئ 999 و 901 وعلى مدى 24 ساعة للجمهور للإبلاغ عن أي سلوكيات مريبة ومن بينها السلوكيات في الحدائق.