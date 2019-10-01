وزراء العدل بدول التعاون يناقشون تسليم المحكوم عليه بالقضايا

أبوظبي (الاتحاد) اختتمت في العاصمة العمانية مسقط أعمال الاجتماع التاسع والعشرين لأصحاب المعالي الوزراء الذي انعقد بمقر الهيئة الاستشارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة معالي الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي وزير العدل بسلطنة عمان، وترأس وفد الدولة في الاجتماع المستشار سلطان راشد المطروشي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل.

وشمل جدول أعمال الاجتماع موضوعات عدة من بينها توصيات لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل التي عقدت بالأعوام 2017-2019، تنفيذا لقرارات معالي وزراء العدل في اجتماعهم الثامن والعشرين الذي عقد بالسعودية في أكتوبر 2016م، إضافة إلى الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك، بين وزارات العدل والتي سيكون إقرارها تفعيلا للمسيرة وترسيخا لأطر التعاون ودعما لمسيرة التكامل العدلي والقانوني والقضائي تحقيقا للأهداف المباركة لهذا المجلس.

كما ناقش أصحاب المعالي وزراء العدل بدول التعاون اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين الدول الأعضاء، واجتماع لجنة مديري ورؤساء المراكز التدريبية والقانونية والقضائية بدول المجلس، واجتماع لجنة مسؤولي الإرشاد والتصالح الأسري وعددا من التوصيات والقرارات.

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