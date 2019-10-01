«أبوظبي للصحة»: الكشف المبكر للسرطان 84%

أبوظبي (الاتحاد)

أكد مركز أبوظبي للصحة العامة التابع لدائرة الصحة أبوظبي تضافر الجهود لتعزيز الوعي بمرض السرطان، مشيراً إلى أن أبوظبي تمكنت خلال الأعوام العشرة الماضية من رفع نسب الكشف المبكر للسرطان لتصل إلى 84% من إجمالي حالات الإصابة وأكثر من 41% بين المصابين بسرطان القولون وقرابة 83% بين إصابات سرطان عنق الرحم، وتم إجراء أكثر من 35 ألف فحص الماموغرام في الفترة ما بين عامي 2015 و2018.

ونظم المركز حفلاً تم فيه تكريم الشركاء الاستراتيجيين تقديراً لجهودهم وإسهاماتهم الفاعلة في تعزيز الوعي لدى أفراد المجتمع بمرض السرطان وسبل الوقاية منه، والاحتفاء بمرور 10 أعوام على انطلاق حملة مكافحة مرض السرطان في الإمارة.

حضر الحفل الذي أقيم في أبوظبي معالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة أبوظبي، ومحمد حمد الهاملي، وكيل الدائرة ومطر النعيمي، مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة بالإنابة، وممثلون عن الشركاء الاستراتيجيين.

وكرم معالي الشيخ آل حامد خلال الحفل أكثر من 44 شريكاً استراتيجياً أسهم في تعزيز الوعي بالسرطان

، وحرصت إمارة أبوظبي على توفير كفاءات صحية تتمتع بالمعرفة والخبرة للمضي قدماً بمسيرة الوقاية من السرطان، حيث تم تقديم التعليم والتدريب الطبي لأكثر من 10 آلاف مهني صحي في الإمارة.

وارتفع عدد المراكز التي توفر فحص الكشف المبكر عن السرطان من مركز واحد فقط في عام 2012 إلى أكثر من 75 مركزاً حالياً.

وقال مطر النعيمي في كلمته أمام الحضور: «إن دائرة الصحة أبوظبي أصدرت 4 توصيات لفحوصات الكشف المبكر عن أمراض السرطان في دولة الإمارات. ليس هذا فحسب، فقد كانت الدائرة رائدة في توفير تطعيمات سرطان عنق الرحم ليستفيد منها سنوياً أكثر من 95% من الفئة المستهدفة في مجتمع إمارة أبوظبي».