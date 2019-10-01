جامعة عجمان تحصد جائزة «جيمس دايسون»

عجمان (الاتحاد) أحرز طلبة وخريجو كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات بجامعة عجمان المركز الأول في جائزة جيمس دايسون على الصعيد المحلي، عن مشروعهم «VitaCAM»، وهو تطبيق على الهاتف، يستخدم الذكاء الاصطناعي للكشف عن نقص الفيتامينات لدى الإنسان.

وتم تكريم الفريق، في حفل لتوزيع الجوائز أقيم في مركز الشباب بأبراج الإمارات بدبي.

وتقوم آلية عمل التطبيق على تقييم حالة الشخص، من خلال التقاط صور فوتوغرافية للعيون والشفاه واللسان، ثم يُصدر التشخيص الصحيح وفقاً للصور التي تم التقاطها.

وقال الدكتور كريم الصغير، مدير الجامعة: «إن أحد مصادر الفخر للجامعة يتمثل في قدرتها على إعداد طلابها إعداداً أكاديمياً متميزاً، وتدريبهم تدريباً عملياً مركزاً، يعزز قدراتهم على المنافسة في المسابقات والمحافل الدولية والإقليمية والمحلية».

ويتألف الفريق من الطلبة، أحمد سيف الدين خليل، ومحمد آيت قاسم، وسيف الدين الغلاييني، والمهندس وسام شهيب، مساعد محاضر في كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات وخريج الكلية.

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