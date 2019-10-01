ناخبو الفجيرة: أصواتنا لـ«الواقعي»

فهد بوهندي (الفجيرة)

عبر ناخبون من إمارة الفجيرة عن إعجابهم ورضاهم لعدد من البرامج الانتخابية التي كانت أكثر واقعية وشمولية وتلامس قضايا المواطن واحتياجاته، وأكدوا أن البرامج الانتخابية لكل مرشح تعتبر مقياساً للتصويت له، لأنها تعكس مدى إدراكه ووعيه وإلمامه بقضايا الوطن والمواطن.

وقال الناخب سالم الظنحاني من منطقة مربح:«أميل جدا للمرشح الذي يطرح قضايا تلامس هموم المواطن في برنامجه الانتخابي، ونحن وصلنا مرحلة الاقتراب من النهاية وقد قدم معظم المرشحين برامجهم الانتخابية وندواتهم واعتقد أن الرؤية أصبحت واضحة، وتبين ماذا يحمل كل مرشح من اهتمامات وأهداف لمقعد المجلس الوطني. وأضاف الظنحاني«برأيي أن ما قدمه المرشحون من برامج انتخابية هو الفيصل، والعنصر الأساسي في التأثير على كل ناخب وتحديد قراره لمن سيعطي صوته». وقال الناخب راشد عبدالله:«لفت نظري بعض البرامج الانتخابية، وأرى أنها الأكثر تأثيرا على الناخبين وخصوصا البرامج الانتخابية التي تضمنت قضايا تحولت إلى ظاهرة في المجتمع وقد تناولها المرشح في برنامجه وبين آثارها على المجتمع، وطرح في الوقت ذاته اقتراحاته في إيجاد حل لهذه القضايا، مع أني لم أقتنع بالكثير من البرامج الانتخابية خصوصا البعيدة عن الواقعية». وقالت نورة اليماحي:«سأعطي صوتي لصاحب أفضل برنامج انتخابي من وجهة نظري، وقد لامست وعيه وحسه البرلماني فهو يطرح قضايا في برنامجه الانتخابي يعد بطرحها في المجلس الوطني والتي تحتاج لتشريعات جديدة في إيجاد حلول لها، فهي بنظري أهم من المسائل والمطالبة بمزيد من الخدمات للمواطنين».