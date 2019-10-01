دعاية «اللحظات الأخيرة».. رسائل «المرشحين» تطارد هواتف «الناخبين»

مريم بوخطامين وهدى الطنيجي (رأس الخيمة)

كثف مرشحون ومرشحات للمجلس الوطني الاتحادي حملاتهم الدعائية والإعلانية خلال الأيام القليلة الماضية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير، لدرجة دفعت ناخبين إلى وضع هواتفهم في وضعية «الصامت» تجنباً لإزعاج الرسائل الدعائية، التي اعتبرها الناخبون متأخرة جداً في وقت حسم فيه أغلبيتهم قراراتهم التصويتية لمرشحين بعينهم.

وأكد مرشحون أن الهدف من تكثيف الحملات الدعائية خلال الساعات الأخيرة تعزيز برامج المرشح وسيرته الذاتية ودعم هويته الوطنية التي يعمل من أجلها والتأكيد على رقمه الانتخابي للناخبين.

وعبر ناخبون عن استيائهم مما يتلقونه من رسائل في كافة الأوقات، وقال الناخب أحمد سلطان: إن الحملات الدعائية والمسجات الخاصة بالمرشحين انهالت عليه بشكل كبير وواضح خلال اليومين الماضيين، باعتبارها الفترة الحاسمة في العملية الانتخابية وفي قرار الناخبين في اختيار المرشح الذي سيمثلهم في المجلس الوطني الاتحادي، مشيراً إلى أن المرشحين أتيحت لهم فرصة الدعاية لأنفسهم وبرامجهم الانتخابية لمدة 27 يوماً حتى 4 أكتوبر الجاري.

وترى عزة سعيد السلحدي أن الأسابيع الماضية كانت كافية لتعرف الناخبين على برامج المرشحين وشخصياتهم من خلال المجالس الانتخابية لكل منهم، متوقعة أن يكون أغلب الناخبين حسموا قراراتهم بشأن من يصوتون لهم، وذلك بعد تعرفهم على السير الذاتية للمرشحين والمرشحات.

وأبدى سعيد الحمادي بعض الملاحظات على المرشحين الذين ركزوا مجالسهم الانتخابية وبرامجهم الدعائية في المناطق التي ينتمون لها فقط دون البحث عن مواطنين خارج نطاق «سربهم» على حد تعبيره، والاعتماد على فكرة القبلية والأهلية في النجاح بحملته الدعائية.

وقال إبراهيم جاسم إنه كغيره من الناخبين تصله يومياً وعلى فترات متواصلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي رسائل وحملات دعائية للمرشحين وبرامجهم الانتخابية التي بات بعضها مزعجاً، وإن اعتبرها بعض الناخبين فرصتهم الأخيرة قبيل التصويت المبكر.

وذكر ناخبون أن أغلب الرسائل المرسلة من قبل المرشحين حملت في طياتها شعارا مشتركا تمثل في عبارة «صوتك أمانة» لكي تحمل الناخبين أمانة منح الصوت للمرشح المناسب الكفء القادر على تأدية متطلبات العملية السياسية والدعوة نحو الابتعاد عن الانصياع وراء العلاقات الاجتماعية والمعارف.

وقال الناخب محمد ناصر، إن يوم أمس استقبل هاتفه النقال عدداً من رسائل المرشحين الذين اتجهوا نحو استغلال الوقت المتبقي من بدء العد التنازلي لليوم الأول من التصويت المبكر، والتي تضمنت أهمية المشاركة في العرس الانتخابي والأمانة في التصويت الذي يصب في صالح المواطن والوطن باختيار المرشح المناسب لنيل عضوية المجلس الوطني.

وذكر أن أغلب تلك الرسائل حملت شعار مشترك وهو «صوتك أمانة» عبارة تحمل في طياتها معنى واحداً، وهو أهمية أن يتحلى الناخب بالأمانة في اختيار المرشحين لعضوية المجلس الوطني القادرين على تأدية رسالة الوصول إلى عتبات المجلس الوطني، وتجنب الجري وراء العلاقات والمعارف في عملية التصويت. وافقه الرأي علي سالم الذي ذكر هو الآخر أن الرسائل التي استقبلها هاتفه إلى جانب غيرها التي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي منها في «الانستغرام» كانت تتحدث عن المرشحين وأهمية المشاركة في عملية التصويت المبكر، والتي باتت من كثرتها تظهر على شاشات الناخبين بهدف لفت انتباههم من خوض المرشحين للعملية الانتخابية وبدء يوم التصويت المبكر والدعوة نحو المشاركة الفعالة. وقال: بعد انتشار شعار «صوتك أمانة» الذي تناقله مرشحو الدورة الجديدة ضمن حملاتهم ونشاطهم المكثف قبل يوم التصويت المبكر، أصبح كافة أعضاء الهيئة الانتخابية على علم ودراية بضرورة الأمانة في اختيار المرشح الأنسب لتمثيلهم تحت القبة البرلمانية ولن تؤثر العلاقات الاجتماعية في عملية تصويت الناخبين، حيث إن الناخب قادر على تقييم المرشحين دون الحاجة إلى أي عوامل أخرى تؤثر على عملية الاختيار.

من جهته، أكد الناخب راشد مبارك، أن رسائل اللحظات الأخيرة التي تسبق يوم التصويت المبكر للناخبين كانت متوقعة، حيث سيحرص أغلب المرشحين على تكثيف نشاطهم وتحركاتهم والاستفادة القصوى من الطرق الدعائية في الوقت المتبقي من فترة انطلاق الحملات الدعائية، وذلك بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الناخبين.

«الترند الانتخابي»

كثف مرشحون حملاتهم الانتخابية عبر وسائل التواصل الاجتماعي خاصة عبر «تويتر»، من خلال استخدام التغريدات في الوقت الواحد، بهدف الوصول إلى قائمة أكثر المواضيع تداولاً عبر وسائل التواصل وجذب انتباه المتابعين من أعضاء الهيئات الانتخابية للتعرف على حساباتهم الإلكترونية الرسمية والاطلاع على برامجهم الانتخابية وسيرهم الذاتية، دون اللجوء إلى دفع مقابل مالي للترويج لبرامجهم الانتخابية، والتي يتراوح مبلغها المالي من 200 درهم للانتشار إلى 14 ألف مغرد، وصولاً إلى نحو 18 ألف درهم لترويج تغريدة تصل إلى 800 ألف شخص، حيث تستند الطريقة على مشاركة أكبر عدد من المستخدمين ضمن ساعة زمنية واحدة حول المرشح ومنجزاته.

واستغل المرشحون أوقات المساء في الوصول للناخبين، عبر الاعتماد على قاعدتهم الشعبية في إيجاد أفضل الوسائل بأقل تكلفة مالية، حيث تطرق عدد منهم في الحملات الانتخابية المتزامنة إلكترونياً إلى أبرز خبراتهم العملية، بينما فضل آخرون إنهاء حملاتهم الانتخابية مبكراً .