هوية جديدة لـ«خدمة مساندة الطرق» بأبوظبي اليوم

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أطلق مركز النقل المتكامل، «خدمة مساندة الطرق» وقطر المركبات في كافة المناطق بإمارة أبوظبي، في هوية جديدة اعتباراً من اليوم الثلاثاء، من خلال حزمة خدمات لنجدة وإنقاذ السيارات المتعطلة، والتي تساعد في تجنب الحوادث المتتالية على مستوى إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى تصميم جديد ومبتكر لدوريات خدمة مساندة الطرق بشعار من ثلاثة أحرف RSP وهي مختصر لـ road service patrol وتعني خدمة مساندة الطرق.

وتقدم خدمة مساندة الطرق التي أطلقت منذ مطلع العام 2009، حالياً من خلال 30 سيارة، على أن تتم مضاعفتها لما يقارب 60 سيارة خلال الفترة القادمة، بالتعاون مع مؤسسة مواصلات الإمارات، مشغل الخدمة، وذلك انطلاقاً من حرص المركز على الارتقاء بالخدمات والمحافظة على انسيابية الحركة المرورية، وتعزيز مستوى السلامة المرورية على شبكة الطرق في إمارة أبوظبي، أعلن ذلك في مؤتمر صحفي عقده أمس مسؤولو مركز النقل المتكامل بأبوظبي.

وتتضمن الخدمات التي ستقدمها دوريات خدمة مساندة الطرق، التعامل مع أعطال المركبات، شحن البطارية، تبديل الإطارات، تزويد الوقود، بالإضافة إلى توفير خدمة مجانية لقطر المركبات وإزاحتها إلى أقرب مكان آمن.

ولضمان وسهولة الحصول على الخدمة، حرص مركز النقل المتكامل على توفير عدة قنوات تواصل مجانية لطلب الخدمة، ومن أهمها تطبيق «درب» للهواتف الذكية الذي يمكن المتعاملين من تحديد الموقع الجغرافي للحادث، وإتاحة رقم مركز الاتصال الخاص بالمركز 80088888.

وتفصيلاً، أكد عبد الكريم عبد الرحيم الرئيسي مدير عام مركز النقل المتكامل أن الهوية الجديدة لخدمة مساندة الطرق، تم توسيع انتشارها لتشمل جميع مناطق إمارة أبوظبي، ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها المركز للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع وتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة نحو تعزيز أمنهم وسلامتهم، لافتاً إلى أن خدمة مساندة الطرق تؤدي دوراً مهماً في تأمين سلامة التنقل وتضمن انسيابية الحركة المرورية وترفع الكفاءة التشغيلية لشبكة الطرق في الإمارة.

وترتكز الهوية الجديدة للخدمة على مبدأين أساسيين هما أمن وسلامة مستخدمي الطرق، فيما يتكون الشعار الجديد من ثلاثة أحرف باللغة الإنجليزية (RSP) وهي مختصر لـ «road service patrol» وتعني بالعربية خدمة مساندة الطرق.

ويتكون الشعار الجديد من لونين أساسيين، اللون البرتقالي الذي يُعد من الألوان التي تندرج تحت معنى وجود أمر طارئ، واللون الأزرق المائل إلى الرمادي وهي دلالة على تقديم خدمة، أما بالنسبة لمركبة دوريات خدمة مساندة الطرق، فيوجد عليها شعار مركز النقل المتكامل وشعار الخدمة وملصقات عاكسة للضوء، حيث تتميز بالوضوح عن بعد في النهار من خلال اللون البرتقالي وفي الليل تتميز بشدة الوضوح بسبب المادة العاكسة للضوء والتي تظهر الشكل الخارجي لحدود المركبة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن كل مركبة مزودة بلوحة إلكترونية متغيرة (VMS) لتنبيه وتحذير السائقين عند الاقتراب من موقع الحدث، وكذلك نظام اتصالات حديث مربوط بغرفة العمليات في مركز التحكم المروري وذلك للاستجابة الفورية للحوادث ومساعدة سائقي المركبات على الطرق بسرعة أكبر.

بدوره، قال المهندس حمد عادل العفيفي، مدير إدارة الحركة المرورية بالإنابة في مركز النقل المتكامل: إن رفع مستوى السلامة المرورية وتعزيز انسيابية الحركة المرورية على شبكة الطرق في إمارة أبوظبي، هو ما يسعى المركز إلى تحقيقه باستمرار من خلال تبني وتطوير مثل هذه الخدمات، إضافة إلى تعزيز المرافق ومكونات البنية التحتية الخاصة بأنظمة النقل، وذلك بما يرفع كفاءة إدارة الحركة المرورية ويتوافق مع أعلى معايير السلامة على الطرق.

وأوضح أن خدمة مساندة الطرق تعاملت مع ما يقارب 120 ألف بلاغ على مدى السنوات الست الماضية بمعدل 20 ألف بلاغ سنوياً، وتُعد خدمة مساندة الطرق خدمة مجانيّة، تبنتها حكومة أبوظبي منذ العام 2009 أثناء استضافة إمارة أبوظبي أول دورة لسباق الفورمولا 1، وذلك بهدف تعزيز إدارة الحركة المرورية خلال الفعالية. ونظراً للنجاح الذي حققته الخدمة ارتأت الحكومة تفعيلها على شبكة الطرق الرئيسة في مدينة أبوظبي وضواحيها بهدف رفع مستوى السلامة المرورية والمحافظة على انسيابية الحركة المرورية وتسهيل التنقل من خلال توفير دوريات متخصصة ومجهزة بالكامل وكوادر مدربة للقيام بالمهام الموكلة إليها على أكمل وجه، والمتمثلة في إدارة وتأمين الأحداث والحالات الطارئة، إدارة الحركة المرورية للفعاليات، تأمين مواقع الإغلاقات والتحويلات المرورية، إدارة الحركة المرورية أثناء عمليات صيانة الأنظمة المرورية والمشاريع، والتعامل مع أعطال المركبات وإزاحتها خارج الطريق (إلى أقرب مكان آمن).

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تطور الخدمة

في أكتوبر 2009 تم إطلاق المرحلة التجريبية تحت مسمى خدمة إدارة الحوادث والأعطال.

في يناير 2010 تم التشغيل الفعلي للمشروع من خلال شركة ساعد للأنظمة المرورية.

في عام 2011 تم تغيير مسمى الخدمة وإعطائة هوية خاصة «خدمة مساندة الطرق»

2016 تم دمج خدمة مساندة الطرق وخدمات قطر المركبات في عقد واحد، وتغيير المشغل للخدمة مؤسسة الإمارات للمواصلات وتطبيق نظام إلكتروني جديد لإدارة الحوادث.

2018 تم توسيع نطاق أعمال المشروع ليشمل نفقي الشيخ زايد وشارع الشيخ محمد بن راشد

2019 تم توسيع نطاق أعمال المشروع ليشمل إمارة أبوظبي، وإطلاق الهوية الجديدة

الخدمات المقدمة ونطاق الأعمال

تشمل الخدمات المقدمة إدارة الحركة المرورية أثناء الأحداث والازدحامات، التمشيط الدوري لشبكة الطرق، التعامل مع أعطال المركبات مثل التزود بالوقود واستبدال الإطارات، إدارة الحركة المرورية على التقاطعات، إزالة وإخلاء الحطام، إدارة الحركة المرورية والإعاقات للفعاليات، إدارة الحركة المرورية عند التحويلات والإعاقات الخاصة بأعمال الصيانة، وقطر وإزاحة المركبات المتعطلة.

تطبيق «درب»

تم إطلاق تطبيق «درب» على الهواتف الذكية لطلب خدمة مساندة الطرق بوساطة تطبيق درب الذكي، ولطلب الخدمة عبر التطبيق يتم اتباع عدد من الخطوات تبدأ باختيار الخدمة من القائمة، وتعبئة النموذج المطلوب للخدمة، وتحديد الموقع مع تفعيل خاصية تحديد المواقع.