حاكم الفجيرة يستقبل أربعة أطفال أيتام مواطنين تحقيقاً لأمنيتهم بمصافحته

أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، حرص دولة الإمارات على تلبية احتياجات الأيتام وتقديم العناية المستمرة لهم في جميع المجالات، بما يضمن توفير كل سبل النجاح لهم في حياتهم العملية، وأخذ دورهم في بناء وطنهم والتفاعل الخلاق مع مجتمعهم.

وأشار سموه إلى أن الإمارات تفخر بأن العمل الخيري جزء أصيل في الثقافة الإماراتية، منوهاً إلى ما أنجزته القيادة الرشيدة للدولة في مجال رعاية الأيتام، من مؤسسات رعاية وقوانين تشريعية داعمة.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، صباح اليوم الإثنين، في قصر سموه بالرميلة، أربعة من الأطفال الأيتام المواطنين المسجلين في مركز هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تحقيقاً لأمنيتهم باللقاء مع سموه ومصافحته.

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وتبادل صاحب السمو حاكم الفجيرة الحديث مع الأطفال عبدالله إبراهيم حسن (9 سنوات)، ومحمد إبراهيم حسن (8 سنوات)، وزينب إبراهيم حسن (8 سنوات)، ومايد إبراهيم حسن (7 سنوات)، حيث اطمأن سموه على أحوالهم واحتياجاتهم، واستمع إلى أمنياتهم ومتطلباتهم.

وكرم سموه الأطفال الأربعة، وتقبل منهم هدية تذكارية، شاكرين له استقباله ورعايته الكريمة.

حضر اللقاء سعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري في الفجيرة.