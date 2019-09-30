نهيان بن مبارك ينقل تعازي رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد للرئيس الفرنسي بوفاة جاك شيراك

شارك معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، ممثلاً لدولة الإمارات العربية المتحدة في مراسيم تأبين وتوديع الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك في كاتدرائية سان سولبيس باريس اليوم الاثنين، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى جانب نحو 80 رئيس دولة وحكومة حول العالم.

ونقل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان للرئيس الفرنسي، خلال استقباله له بقصر الإليزيه في باريس، تعازي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بوفاة الرئيس الأسبق جاك شيراك.

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