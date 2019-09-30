غداً .. الدكتور هاني الناظر ضيف أولي حلقات برنامج " ابن مصر " علي المحور

يستضيف الإعلامي مصطفي المنشاوي في برنامج " ابن مصر " الأستاذ الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث السابق و رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر تستطيع وذلك غداً في تمام الساعة السابعة مساءً علي شاشة المحور .
و صرح " المنشاوي " أن الدكتور هاني الناظر قصة نجاح كبيرة ، و أنه في هذه الحلقة يتحدث لأول مرة عن مشاركته في حرب أكتوبر ، و رحلته في الطب و البحث العلمي .
يذكر أن برنامج " ابن مصر " أسبوعي مسجل ، ينتمي إلي فئة البرامج الحوارية ، و تسليط الضوء علي الرموز المضيئة من أبناء المجتمع المصري بإعتبارهم القدوة المرجوة .
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