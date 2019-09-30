التسامح قيمة إماراتية أصيلة ومتأصلة وهو ما قادنا إلى نجاح أعمالنا

زار رجل الأعمال الهندي موهان فالراني مركز راشد لأصحاب الهمم، حيث أمضى سويعات مع طلبته، مشاركاً لهم مهاراتهم ومتفاعلاً مع أنشطتهم، وتفقد الفصل الدراسي الذي يحمل اسمه منذ سنوات، ويحرص دوماً على تجديده وصيانته ودعم وتعزيز أجهزته وأثاثه.

وجالت السيدة مريم عثمان المدير العام لمركز راشد لأصحاب الهمم بالضيف أقسام المركز وفصوله وأطلعت الضيف على المستجدات والتطورات التي صارت مؤخراً، وأعربت عن بالغ تقديرها للالتزام الأخلاقي والإنساني الذي أبداه رجل الأعمال موهان فالراني على مدى عقد من الزمان.

وبمناسبة عيد ميلاده الذي يحتفي به كل عام مع أسرته في المركز وبين طلبته الذين باتوا يعرفونه وينتظرون زيارته، خصص الضيف ساعة للحديث عن حياته وذكرياته في دولة الإمارات وكيف استطاع أن يطور أعماله وثروته، مستفيداً من ما تقدمه دولة الإمارات لشعبها وضيوفها والمقيمين على أرضها من أمن وآمان، واحترام وتقدير، وقال فالراني للطلبة: هذا العام نحتفي رسمياً بعام التسامح لكن التسامح الإماراتي أصيل ومتأصل، أرسى بذوره صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، واستمرت القيادة السياسية على هذا النهج الحضاري الراقي، وزرعته في وجدان شعبها.

وفِي فصل تراث الإمارات أجاب موهان فالراني على أسئلة الطلبة التي تناولت حياته وأعماله ورؤاه في الحياة والعلم والعمل.

وفِي نهاية الزيارة قدمت السيدة مريم عثمان درع المركز التقديرية للضيف وقدم له الطلبة حزمة من الهدايا والرسومات من صنع أيديهم في ورش التدريب والتأهيل المهني.