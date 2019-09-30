فيديو.. 10 معلومات تهم مستخدمي بوابات التعرفة في أبوظبي

أكدت دائرة النقل في أبوظبي أن نظام التعرفة المرورية، الذي سيبدأ تطبيقه يوم 15 أكتوبر المقبل، سيسهم في إتاحة الفرصة للمركبات لزيادة سرعتها وقت الذروة بنسبة 100%، لتصل إلى حوالي 60 كيلومتراً في الساعة بدلاً من 28 كيلومتراً في الساعة المسجلة حالياً وقت الذروة، لافتة إلى أن النظام سيشمل فقط 9% من عدد مستخدمي الطريق في أبوظبي، والذين يمثلون مستخدمي الجسور في جزيرة أبوظبي.

وأوضحت الدائرة أن تسجيل المركبات في نظام التعرفة المرورية سيتم تلقائياً لجميع المركبات المسجلة في الإمارة قبل يوم 15 أكتوبر المقبل موعد تطبيق النظام، وتكون معفية من رسوم التسجيل التي تبلغ 50 درهماً، حيث تصل رسالة نصية لكل شخص يملك مركبة مرخصة في الإمارة تتضمن رقماً سرياً يستطيع من خلاله صاحب المركبة متابعة حسابه وأي رسوم عبور تسجل على المركبة.

وتفرض على كل المركبات الجديدة بالإمارة بعد تطبيق نظام التعرفة المرورية، عند ترخيصها رسوم تسجيل في النظام، وهي 50 درهماً مع وضع رصيد بقيمة 50 درهماً. أما في حالة كانت المركبة مسجلة في إمارة أخرى، ولكن اللوحة المرورية من إمارة أبوظبي، يكون أيضاً تسجيلها تلقائياً للمركبة، ومن ثم يمكن لصاحبها إضافة المركبات الأخرى.

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وستطلق دائرة النقل تطبيقاً ذكياً عند بداية عمل نظام التعرفة المرورية الذي سيكون متاحاً لجميع أصحاب المركبات المسجلة في نظام التعرفة المرورية، ويمكنهم متابعة مركباتهم.

وتسمح دائرة النقل للمركبات المسجلة في إمارة أبوظبي بدفع رسوم استخدام التعرفة المرورية عند تجديد المركبة، كما لديهم الخيار في تعبئة الرصيد. أما المركبات التابعة لمجلس التعاون الخليجي عند دخول أصحابها للدولة، فستصلهم رسالة نصية لحظة التقاط التلفون لشبكة الإمارات إذا كانت «اتصالات» أو «دو». ومن خلال الرسالة، يمكنه التسجيل في النظام، كما جاء خلال الندوة التعريفية.