محمد بن زايد يبحث مع ميركل علاقات التعاون وقضايا إقليمية ودولية

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
ونقل حساب "تويتر" الرسمي لأخبار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن اللقاء "جرى خلاله بحث تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين ومجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".
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