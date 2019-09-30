قدّم معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، اليوم الاثنين، واجب العزاء لسعادة لودوفيك بوي، سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة، في وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك.
وأعرب معاليه، خلال زيارته لمقر السفارة الفرنسية في أبوظبي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته للشعب الفرنسي الصديق في هذا المصاب، مبرزاً علاقة المودة الصادقة، التي كانت تجمع الراحل بالمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسعيهما المشترك لتوطيد أواصر الصداقة وتعزيز علاقات التعاون المتميزة القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين.
اقرأ أيضاً... نهيان بن مبارك يمثل الإمارات في مراسيم توديع الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك
ودوّن معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي كلمة بهذه المناسبة في سجل التعازي الذي فتحته السفارة بهذه المناسبة الأليمة.
من جانبه، أعرب سعادة السفير الفرنسي لدى الدولة عن شكره لمعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي على هذه اللفتة الكريمة.
حضر العزاء سعادة سعيد عبدالله القمزي، مدير إدارة شؤون الزيارات في وزارة الخارجية والتعاون الدولي وعدد من المسؤولين.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الطاقة يعزي في وفاة الرئيس الفرنسي الاسبق جاك شيراك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.