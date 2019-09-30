وزير الطاقة يعزي في وفاة الرئيس الفرنسي الاسبق جاك شيراك

قدّم معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، اليوم الاثنين، واجب العزاء لسعادة لودوفيك بوي، سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة، في وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك.

وأعرب معاليه، خلال زيارته لمقر السفارة الفرنسية في أبوظبي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته للشعب الفرنسي الصديق في هذا المصاب، مبرزاً علاقة المودة الصادقة، التي كانت تجمع الراحل بالمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسعيهما المشترك لتوطيد أواصر الصداقة وتعزيز علاقات التعاون المتميزة القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين.

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ودوّن معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي كلمة بهذه المناسبة في سجل التعازي الذي فتحته السفارة بهذه المناسبة الأليمة.

من جانبه، أعرب سعادة السفير الفرنسي لدى الدولة عن شكره لمعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي على هذه اللفتة الكريمة.

حضر العزاء سعادة سعيد عبدالله القمزي، مدير إدارة شؤون الزيارات في وزارة الخارجية والتعاون الدولي وعدد من المسؤولين.