غداً.. انطلاق عملية التصويت المبكر لـ"الوطني" و4 خطوات للاقتراع الإلكتروني

تنطلق غداً الثلاثاء، عملية التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 والتي تستمر ثلاثة أيام عبر 9 مراكز رئيسية محددة على مستوى الدولة بينما تنطلق عمليات التصويت في اليوم الرئيسي للانتخابات في 5 أكتوبر.

وأعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات أن التصويت في الانتخابات سيتم عن طريق نظام التصويت الإلكتروني في المراكز الانتخابية المحددة في كل إمارة بدءاً بإجراءات التعرف على شخصية الناخب قبل الإدلاء بصوته مروراً بإدخال ومعالجة وتنظيم البيانات ورصدها.

وفيما يلي الخطوات الأربعة لإجراء عملية التصويت الإلكتروني بنجاح:

تبدأ الخطوة الأولي بإدخال الناخب بطاقة الهوية الصادرة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في جهاز قارئ الهوية، مع مراعاة عدم سحب بطاقة الهوية حتى الانتهاء من عملية التصويت، ثم يتم ضغط زر: اضغط هنا.

وفي الخطوة الثاني، ستظهر للناخب شاشة صور مرشحي الإمارة التي ينتمي إليها ويمكنه اختيار مرشح واحد فقط من بين المرشحين، ويستطيع اختيار المرشح من خلال طريقتين، الأولى هي اختيار المرشح من خلال إدخال رقم المرشح، والطريقة الثانية من خلال الضغط على صورة المرشح.

وإذا اختار الناخب التصويت من خلال رقم المرشح، فما عليه إلا إدخال رقم المرشح الذي يرغب في اختياره ومن ثم الضغط على زر تأكيد. فإذا أدخل رقماً خاطئاً، يمكنه التعديل من خلال الضغط على زر مسح. وفي حالة إدخال رقم ليس ضمن قائمة المرشحين، فإنه سيختفي تلقائياً لإعادة الإدخال مرة أخرى.

وفي حال اختار الناخب التصويت من خلال اختيار الصورة، فما عليه إلا الضغط على صورة المرشح الذي يرغب في اختياره. وللتنقل بين الشاشات يتم الضغط على زر "اللاحق". وللعودة لشاشة صور المرشحين السابقة، يتم الضغط على زر "السابق".

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في الخطوة الثالثة وبعد اختيار المرشح، ستظهر للناخب شاشة اعتماد التصويت التي تحتوي على صورة المرشح الذي تم اختياره فقط، وعلى الناخب التأكد من اختياره، ثم الضغط على زر التصويت أو التراجع للتعديل من خلال الضغط على زر "تعديل التصويت".

أما الخطوة الرابعة والأخيرة، فستظهر للناخب شاشة تفيد بأنه قد أتم عملية التصويت بنجاح. وبعد ذلك، يمكن للناخب سحب بطاقة الهوية من جهاز قارئ الهوية.

ويتمتع نظام التصويت الإلكتروني بخصائص تجعله أفضل من نظام التصويت التقليدي "أي التصويت عن طريق بطاقات الاقتراع" وأهمها سهولة استخدامه من قبل الناخبين والكفاءة والسرعة حيث يجعل النظام العملية الانتخابية برمتها أكثر كفاءة وهامش أقل للأخطاء حيث تكون فرصة ارتكاب الناخبين أخطاء عند الإدلاء بأصواتهم ضئيلة جداً.

وأوضحت اللجنة الوطنية للانتخابات أنها ستجري في اليوم الأول من أيام التصويت المبكر (الأول من أكتوبر) في تمام الساعة العاشرة صباحاً، إجراء فحص مركزي لقاعدة بيانات أعضاء الهيئات الانتخابية على مستوى الدولة في مركز الانتخاب الرئيس بإمارة أبوظبي للتأكد من خلوها من أي عمليات تصويت مسبقة وذلك بحضور من يرغب من المرشحين في أية إمارة أو من وكلائهم.

وفيما يخص تصويت أصحاب الهمم، أفادت اللجنة الوطنية للانتخابات أن المادة (38) من التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 تجيز لعضو الهيئة الانتخابية "الناخب" الذي لا يعرف القراءة أو الكتابة أو كان من المكفوفين أو من ذوي الإعاقة الذين لا يستطيعون التصويت بأنفسهم أن يبدي رأيه شفاهة وبشكل سري لرئيس لجنة مركز الانتخاب أو لأحد أعضائها الذي يفوضه رئيس اللجنة، وذلك وفقاً لنظام التصويت المتبع.

جدير بالذكر أن التصويت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 يتم من خلال عدة إجراءات تنظيمية تتضمن إتمام عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم بطريقة صحيحة وفي مقدمتها التأكد من ورود اسم الشخص في قائمة الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها على أن يتم التحقق من شخصية الناخب عن طريق بطاقة الهوية الصادرة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية فقط والتي سيتم التأشير عليها بمؤشر التصويت الإلكتروني.

وبعد تمام عملية التصويت، لن يبقى على الناخب سوى الخروج من مركز الانتخاب حتى يفسح المجال لغيره من الناخبين لممارسة حقهم الانتخابي إلا إذا كان مرشحاً أو وكيلاً لأحد المرشحين فيحق له حضور عمليتي الاقتراع والفرز.