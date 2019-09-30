مئات المتطوعين من المواطنين والمقيمين في أبوظبي يشاركون في فعّالية التوعية باليوم العالمي للنظافة

احتفالاً باليوم العالمي للنظافة، نظّمت شركة الدار العقارية ("الدار") مؤخراً فعّالية للتوعية بأهمية النظافة والحفاظ على البيئة، وشارك بالفعّالية أكثر من 260 متطوعاً في حديقة ريم سنترال بارك وبلازا شاطئ المنيرة، وقد شملت الفعّالية تنظيف الحديقة والشاطئ وجمع النفايات لإعادة تدويرها،واستخدم المتطوعون القفازات وأكياس خاصة للتنظيف، ونجحوا بتنظيف الوجهتين من المخلّفات البلاستيكية والنفايات خلال وقت قياسي.

هذا وشارك بالفعّالية متطوعون من المواطنين والمقيمين، والطلاب في أكاديميات الدار وذويهم، وامتدت الفعّالية لأكثر من ساعتين استطاع خلالها المتطوعون جمع أكثر من 90 كيس من النفايات في حديقة ريم سنترال بارك وبلازا شاطئ المنيرة، وقد تم فرزها ليتم إعادة تدويرها.

ويعتبر اليوم العالمي للنظافة أكبر حركة مدنية في العالم، ويتم الاحتفال به سنوياً حول العالم لتسليط الضوء على أهمية مساهمة كل فرد في الحفاظ على نظافة البيئة، والتوعية حول مخاطر تراكم النفايات الصلبة على الصحة العامة، ويهدف إلى تشجيع جميع الأفراد على تحمل المسؤولية وإدارة نفاياتهم للحفاظ على بيئة نظيفة وصحيّة للجميع.

و قالت سلوى المفلحي، مساعد مدير إدارة - الاستدامة والمسؤولية المجتمعية في شركة الدار العقارية: "نتقدم بالشكر الجزيل لجميع المتطوعين الذين شاركونا فعّالية التوعية باليوم العالمي للنظافة يوم السبت الماضي، وقد جسّدت هذه الفعّالية التزام المجتمع في الحفاظ على بيئة نظيفة ينعم بها جميع الأجيال، ونحن لن نتوقف عند هذه الفعّالية فحسب، وإنما سوف نستمر في جهودنا لتشجيع الجمهور على الالتزام بمعايير النظافة التي تجعل من مجتمعنا المكان الأفضل للعيش"

ومن جانبها قالت سحر كوبر، المديرة التنفيذية لشركة الدار للتعليم: " إنه لأمر يثلج القلب مشاهدة طلاب أكاديميات الدار يشاركون مع ذويهم في هذه الفعّالية العالمية الهادفة، حيث قام المئات من الطلاب المتطوعين بتجسيد التزامهم نحو مجتمعهم من خلال المشاركة بتنظيف الحدائق والشواطئ، ونحن من موقعنا كمدافعين عن البيئة واللاستدامة، نعتبر أنه من واجبنا أن نكون قدوة للمجتمع وتوعية الطلاب وتشجيعهم على المشاركة في مثل هذه المبادرات والفعّاليات الهامة، ونحن نثمن عالياً الدعم الكبير الذي قدّمه المتطوّعون وذويهم، ونعتبر مشاركتهم برهاناً على التزامنا نحو البيئة والمجمتع".