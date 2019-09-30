أيام قليلة تفصلنا عن مبيعات باقات القرية العالمية لكبار الشخصيات حصرياً في فيرجين ميغاستور

أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المنتزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، عن تاريخ إنطلاق مبيعات باقاتها لكبار الشخصيات المخصصة لموسمها الجديد ليكون في يوم السبت الموافق 28 سبتمبر 2019 إبتداءً من الساعة 10 صباحاً. ودعت القرية العالمية ضيوفها للاستفادة من الإمتيازات الحصرية لباقات كبار الشخصيات المخصصة لموسمها الرابع والعشرين - والتي ستكون متاحة حصرياً عبر فروع مختارة من فيرجن ميغاستور ومتجر فيرجن ميغاستور الإلكتروني.

وتتوفر الباقات في ثلاث فئات هي البلاتينية والذهبية والفضية، توفر جميعها نفس الإمتيازات ولكن بكميات متفاوتة، وتشتمل الباقات على ملصقات السيارات لدخول مواقف كبار الشخصيات إضافةً إلى تذاكر الدخول عبر مداخل كبار الشخصيات وبطاقات كرنفال للألعاب وبطاقات حضور عروض السيرك وبطاقات مواقف كبار الشخصيات. كما تم إضافة مزايا حصرية جديدة هذا الموسم إلى الباقات تشمل بطاقات لدخول متحف ريبليز صدق أو لا تصدق!® الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وستتوفر الباقات البلاتينية للبيع مقابل 5,000 درهم للباقة الواحدة، حيث تتميز عن باقي الفئات بإحتوائها على جهاز للتحكم عن بعد بموقف محجوز لحامل الباقة في منطقة مواقف سيارات كبار الشخصيات. بينما تكون الباقة الذهبية مقابل 1,900 درهم والباقة الفضية مقابل 1,300 درهم لتوفر كل باقة قيمة مضافة كبيرة وخصومات تزيد عن 50% على قيمة المحتويات إضافةً إلى الإستفادة من المواقف القريبة من بوابات الدخول.

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وكجزء من الشراكة الاستراتيجية التي عقدتها القرية العالمية مع فيرجين ميغاستور، ستتوفر باقات كبار الشخصيات حصرياً للبيع في فروع مختارة عبر دبي وأبوظبي لتشمل مردف سيتي سنتر ودبي مول ومول الإمارات وميركاتو مول والمرابع العربية 2 في دبي وياس مول في أبوظبي. كما سيتم طرح الباقات عن طريق المتجر الإلكتروني على tickets.virginmegastore.me مع توفير خدمة التوصيل.

تتوفر الباقات البلاتينية حصرياً من خلال فرع فيرجين ميغاستور في مردف سيتي سنتر بينما تتوفر الباقات الذهبية والفضية في جميع الفروع. وسيتمكن الضيوف من إقتناء باقاتهم الخاصة إبتداءً من السبت الموافق 28 سبتمبر في الفروع المختارة من فيرجين ميغاستور عند إفتتاحها في الساعة 10 صباحاً وعبر المتجر الإلكتروني كذلك، وتتوفر بكميات محدودة حتى نفاذ الكمية.

ويتوجب على الضيوف عند الحصول على باقاتهم تفعيلها من خلال موقع القرية العالمية الإلكتروني قبل زيارتهم الأولى للوجهة العائلة الأولى، وذلك عبر تسجيل أرقام لوحات سياراتهم في النظام الذكي الجديد لإدارة مواقف كبار الشخصيات والذي يوفر سهولة وسرعة في عملية الدخول والخروج.