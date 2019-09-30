الامارات | حزمة برامج وفعاليات تتواصل لشهر على مستوى الدولة احتفاءً بيوم المسن العالمي ‎

شكرا لقرائتكم خبر عن حزمة برامج وفعاليات تتواصل لشهر على مستوى الدولة احتفاءً بيوم المسن العالمي ‎ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة تنمية المجتمع تنظيم حزمة من البرامج والفعاليات تقديراً لكبار المواطنين، وذلك بمناسبة الاحتفال بــ"يوم المسن العالمي 2019" الذي يصادف الأول من أكتوبر كل عام، عبر أنشطة تنموية واجتماعية تُحفز مختلف الشرائح المجتمعية؛ الأسرة وكبار المواطنين وطلبة المدارس والمتطوعين من أفراد المجتمع وسواهم، للتواصل والتفاعل مع كبار المواطنين.

وبهذه المناسبة، تنظم الوزارة مجموعة من البرامج والفعاليات موزعة في 4أسابيع متواصلة، تبدأ مطلع أكتوبر وتتواصل حتى نهاية الشهر ذاته، في مراكز التنمية الاجتماعية العشرة التابعة للوزارة على مستوى الدولة.

وقالت وكيل وزارة تنمية المجتمع المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية حصة تهلك إن احتفال الوزارة عبر مراكز التنمية الاجتماعية التابعة لها والمنتشرة في شتى إمارات ومناطق الدولة، بيوم المسن العالمي، يترجم أهداف ومحاور السياسة الوطنية لكبار المواطنين، التي تعكس جهود القيادة الرشيدة في مجال التنمية والتمكين وتفعيل جوانب الحياة النشطة لكبار المواطنين على مستوى المجتمع، لافتة إلى حرص الوزارة على إشراك مختلف أفراد الأسرة وفئات المجتمع، احتفاءً بالكبار الذين خصّتهم السياسة الوطنية بالأولوية المجتمعية والتقديرية، انطلاقاً من قناعة التشبّث بعادات أصيلة متجذرة في المجتمع الإماراتي، وتتوارثها الأجيال أباً عن جد.

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وأضافت أن فعاليات وأنشطة المراكز بمناسبة يوم المسن العالمي، تهدف إلى الارتقاء بجودة حياة كبار المواطنين في دولة الإمارات، وضمان مشاركتهم الفاعلة والمستمرة ضمن النسيج المجتمعي في الدولة، استناداً إلى 7 محاور أساسية هي: الرعاية الصحية، التواصل المجتمعي والحياة النشطة، استثمار الطاقات والمشاركة المدنية، البنية التحتية والنقل، الاستقرار المالي، الأمن والسلامة، جودة الحياة المستقبلية، وهذه المحاور تتكاتف معاً لتُحقق في 4 أهداف رئيسية للسياسة الوطنية، هي: التركيز على التدابير الوقائية التي تضمن سلامة وحقوق الكبار في المجتمع، وتشجيع العمل المشترك لتوفير خدمات تنافسية في المجالات المختلفة، وتشكيل قنوات مبتكرة لنقل المعرفة ومشاركة الخبرات عبر الأجيال، وتعزيز البيئة الداعمة للحياة النشطة للكبار في المجتمع.

ويتضمن جدول احتفال وزارة تنمية المجتمع بيوم المسن العالمي عبر مراكز التنمية الاجتماعية، عشرات الأنشطة والفعاليات موزعة على 4 أسابيع متخصصة، بمسميات محفزة للتواصل والتفاعل والعطاء والتقدير، والتي تقام في مراكز التنمية في كل من: دبي، الشارقة، خورفكان، كلباء، عجمان، أم القيوين، رأس الخيمة، جلفار، الفجيرة، دبا الفجيرة.

وتتضمن هذه الأسابيع والفعاليات، زيارات ميدانية لشخصيات مجتمعية، ورحلات ترفيهية، وورش وأنشطة صحية، ومحاضرات ودورات تثقيفية، وزيارات للمرضى، وأنشطة رياضية وجولات في مراكز التسوق والمرافق السياحية، حيث تتم بمشاركة موظفي مراكز التنمية، وأفراد المجتمع المحيط بها، والأسرة والأبناء وطلبة المدارس والمتطوعين.