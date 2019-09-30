الامارات | مدرسة خاصة تنهي خدمات معلمة كممت فم طالب

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرسة خاصة تنهي خدمات معلمة كممت فم طالب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وزارة التربية والتعليم صحة ما تداوله البعض حول اقتراف معلمة مساعدة في إحدى المدارس الخاصة بمنطقة كلباء، جرماً بحق أحد طلبة المدرسة، إذ وضعت لاصقاً على فمه.

ولفتت الوزارة إلى أن المدرسة اتخذت إجراء فورياً بحق المعلمة المخطئة، حيث أنهت خدماتها على الفوري، واستبدلتها بمعلمة مساعدة أخرى.

وكان البعض تداول على "جروبات" ذوي طلبة، على وسائل التواصل الاجتماعي، معلومات عن أن معلمة تعمل في إحدى المدارس الخاصة في منطقة كلباء، كممت فاه طالب بوضع لاصق عليه، وضربته.