الامارات | ملابسات حادث تصادم أسفر عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 6 آخرين في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن ملابسات حادث تصادم أسفر عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 6 آخرين في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شرح مدير الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي العميد سيف مهير المزروعي كيفية وقوع حادث مروع أودى بحياة ثمانية أشخاص وإصابة ستة آخرين بإصابات تراوحت بين البليغة والمتوسطة، على شارع الشيخ محمد بن زايد مقابل مردف سيتي سنتر بالاتجاه إلى الشارقة.

وقال إن حافلة صغيرة تجاوزت بسرعة من على كتف الطريق لتصطدم بشاحنة متوقفة على الجانب الأيمن وتنحشر أسفلها، لافتاً إلى أن قوة الاصطدام أدت إلى تدمير مقدمة الحافلة تماماً، وأسفرت عن وفاة هذا العدد الكبير من الركاب.

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وأشار إلى أنه فور تلقي البلاغ سارعت الدوريات المرورية بالانتقال إلى مكان الحادث، وقامت بتنظيم حركة السير والمرور لتسهيل مهمة وصول سيارات الإسعاف والإنقاذ إلى مكان الحادث، للقيام بمهامها، مشيراً إلى أن سيارات الإسعاف قامت بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما قامت الدوريات المرورية بتنظيم حركة السير والمرور تجنباً لتكدس المركبات في موقع الحادث، فيما انتقل إلى مكان الحادث مناوبي قسم خبراء المعاينة من إدارة حوادث السير لمعاينة الحادث، وجمع الأدلة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى وقوعه.



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أسباب وراء الحادث الدموي