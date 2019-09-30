الامارات | 35 ألف و595 مواطن سجلوا في انتخابات "استشاري الشارقة"

شكرا لقرائتكم خبر عن 35 ألف و595 مواطن سجلوا في انتخابات "استشاري الشارقة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بلغ إجمالي عدد المواطنين والمواطنات المسجلين في الهيئات الانتخابية التسع لانتخابات المجلس الاستشاري للشارقة، 35 ألف و595 مواطناً ومواطنة بنسبة زيادة تصل 43% عن الدورة الأولى من الانتخابات التي عقدت في العام 2015.

ورفعت اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري للشارقة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمناسبة الانتهاء من مرحلة تسجيل مواطني الدولة من حملة قيد الشارقة في الهيئات الانتخابية وما حققته التجربة بمرحلتها الأولى من نجاح كبير تكلل بزيادة نسبة التسجيل.

وقال رئيس اللجنة المستشار الدكتور منصور بن نصار إن زيادة نسبة الإقبال على التسجيل مؤشر على تنامي الوعي البرلماني لدى أبناء الإمارة وعلى أهمية المشاركة في العملية الانتخابية ودليل نجاح التجربة منذ ولادتها لما حققته من مخرجات مهمة تعود فوائدها على أبناء الإمارة ومستقبلهم وفق رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأعرب بن نصار عن بالغ شكر اللجنة العليا للانتخابات لجميع المواطنين والمواطنات الذين لبوا نداء الواجب الوطني في التسجيل بالعملية الانتخابية التي تترجم حرصهم على المشاركة في صناعة مستقبل مزدهر لأبنائهم ومشاركتهم في صناعة القرار بما يعزز النهج التشاوري ويحقق المصلحة الوطنية بشكل عام.

واحتلت مدينة الشارقة المرتبة الأولى في عدد المسجلين ، الذي وصل إلى 14 الف و591 مواطناً ومواطنة فيما جاءت مدينة خورفكان في المرتبة الثانية بعدد 7053 مسجلاً بينما وصل عدد المسجلين في مدينة كلباء إلى 5702 مسجلاً في الانتخابات.

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وسجل في انتخابات المجلس الاستشاري للشارقة 2819 مواطناً ومواطنة من مدينة دبا الحصن و1837 مسجلاً من مدينة الذيد.

وبلغ عدد المسجلين في انتخابات المجلس الاستشاري للشارقة في مناطق المدام 1337 ومليحة 1027 وفي البطائح 665 بينما سجلت منطقة الحمرية 564 مواطنا ومواطنة.

وأعلنت اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري للشارقة عن إتمام العملية الانتخابية في الدورة الثانية لانتخابات المجلس الاستشاري وفق الخطة المقررة بتوجيهات ومتابعة من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة بما يعزز دور أبناء الشارقة ومشاركتهم في صنع القرار وتعزيز البرامج التنموية في الإمارة.

ووفقاً للجدول الزمني الذي تم إقراره سابقاً، يصدر في 9 أكتوبر 2019 قرار إعلان اللجنة العليا بفتح باب الترشيح الذي يبدأ بتسجيل المرشحين على مدى ثلاثة أيام ابتداء من 20 حتى22 أكتوبر 2019، ويتم الإعلان عن قائمة المرشحين الأولية بتاريخ 27 أكتوبر.