طلبة جامعة عجمان يبتكرون تطبيقاً ذكياً للكشف عن نقص الفيتامينات

فاز فريق من طلبة وخريجي كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات في جامعة عجمان بالمركز الأول لجائزة جيمس دايسون على الصعيد المحلي، عن مشروعهم "VitaCAM" وهو عبارة عن تطبيق على الهاتف يستخدم الذكاء الاصطناعي للكشف عن نقص الفيتامينات لدى الإنسان.

وقد تم تكريم الفريق في حفل لتوزيع الجوائز أقيم في مركز الشباب بأبراج الإمارات بدبي.

وقال الدكتور كريم الصغير، مدير الجامعة: "إن أحد مصادر الفخر للجامعة يتمثل في قدرتها على إعداد طلابها إعداداً أكاديمياً متميزاً وتدريبهم تدريباً عملياً مركزاً يعزز قدراتهم على المنافسة في المسابقات والمحافل الدولية والإقليمية والمحلية، متمنياً التوفيق لفريق الجامعة في المرحلة الدولية من الجائزة.

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ويتألف الفريق من الطلبة أحمد سيف الدين خليل، ومحمد آيت قاسم، وسيف الدين الغلاييني، والمهندس وسام شهيب، مساعد محاضر في كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات وخريج الكلية، ويتمثل مشروعهم بتطبيق يقوم بتقييم حالة الشخص من خلال التقاط صور فوتوغرافية للعيون والشفاه واللسان، ثم يُصدر التشخيص الصحيح وفقاً للصور التي تم التقاطها.