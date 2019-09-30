الاتحادية للشباب توسع آفاق التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين

عقدت المؤسسة الاتحادية للشباب اجتماعها الأول بعد اطلاق مشروع "محطة الشباب" والذي افتُتِحَ بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف دعم مشاريع الشباب الناشئة من خلال توفير مساحات مجانية مجهزة بأحدث الخدمات وموزعة على المراكز التجارية والأسواق والمطارات والمرافق الثقافية والسياحية في الدولة، فضلاً عن توفير مساحات مجانية مجهزة بالخدمات والأدوات الأساسية لدعم إطلاق المشاريع الناشئة الجديدة في أفضل المواقع الحيوية لمساعدة الشباب على بدء مشاريعهم الخاصة، بحضور معالي شما بنت سهيل فارس المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب، وسعادة سعيد النظري المدير العام للمؤسسة، وعدد من المسؤولين والشركاء الاستراتيجيين للمبادرة، وكوكبة من شباب الإمارات، في مقر مركز الشباب بدبي.

وبهذه المناسبة قالت معالي شما المزروعي: "نفتتح اليوم محطة الشباب، وكلنا فخر بجهود شركائنا الاستراتيجيين الذين كان لهم الفضل في إنجاح هذه المبادرة .. هم شركاؤنا في خدمة الوطن، يقدمون مختلف أنواع الدعم والرعاية، ويعملون بإخلاص وتفانٍ لدعم مشاريع الشباب وترجمة أفكارهم إلى قصص وطنية رائدة، فباسمي وباسم شباب الإمارات أتقدم بالشكر والتقدير لشركائنا في مشروع محطة الشباب من جهات ومؤسسات وأشخاص، على كل ما بذلوه من جهود عظيمة خلال الفترة الماضية".

وأضافت معاليها: "محطات الشباب منصة ذهبية لانطلاق المشاريع الشبابية، تُكسب الشباب مهارات ريادة الأعمال من خلال تجربة عملية، تجعل منهم منافسين لمشاريع عالمية رائدة، وتوفر عليهم الوقت والجهد والتكاليف، لذلك أدعو الشباب إلى الاستثمار في هذه الفرصة، وخوض غمار المنافسة بكل ثقة وشغف وإرادة لتحقيق النجاح والتميز والريادة.

من جانبه قال سعادة سعيد النظري: إن مبادرة محطة الشباب تعد رافداً جديداً لمشاريع الشباب، وترجمة رائدة لأفكارهم، وتحقيقاً لطموحاتهم التي تصب في خدمة الوطن، مؤكداً أن المؤسسة الاتحادية للشباب وفرت من خلال هذه المبادرة حاضنات إبداع للمشاريع الناشئة، انطلاقاً من إيمانها بقدرات الشباب وبضرورة إشراكهم في عملية التنمية.

وأضاف النظري: إن المؤسسة الاتحادية للشباب مستمرة في إطلاق مشاريع جديدة ومبادرات استثنائية، تمهد الطريق لشباب وشابات الإمارات ليكونوا أعضاء فاعلين في مسيرة البناء بفكرهم النير وعملهم المخلص الذي يخدم الوطن ويلبي تطلعات قيادتنا الرشيدة ورؤيتها بأن الاستثمار في الشباب هو استثمار رابح، لأنهم وقود التنمية وصناع النجاح في كافة المجالات.

وأكد الشركاء الاستراتيجيون لمحطة الشباب من رؤساء ومدراء الجهات والمؤسسات الداعمة أن مشاركتهم في هذا المشروع تعد فرصة ثمينة يعبرون من خلالها عن حبهم للإمارات وقادتها وأبنائها، ومنصة يدعمون من خلالها شباب الإمارات الذين أثبتوا من خلال إنجازاتهم أنهم قادرون على الإبداع والتميز إذا أعطيت لهم الفرص.

وتوقع الشركاء أن يحقق مشروع محطة الشباب نجاحاً باهراً، في ظل الدعم الكبير الذي توليه المؤسسة الاتحادية للشباب، والتجهيزات المتطورة للمحطات التي احتضنتها مراكز حيوية في الدولة لتحتضن مشاريع الشباب في سوق المنافسة العالمية موفرة الجهد والوقت والتكاليف.



الشركاء

وكانت المؤسسة الاتحادية للشباب قد أبرمت شراكات استراتيجية لتخصيص وتجهيز المحطات الشبابية بالتعاون مع مؤسسة الدار العقارية، ومطار دبي، وهيئة دبي للثقافة والفنون، وإعمار العقارية، وميراس ريتيل ش.ذ.م.م، وميراس لاست إكسزت، ومؤسسة ماجد الفطيم، ومؤسسة شروق للتنمية والاستثمار، ودائرة البلدية والتخطيط في حكومة عجمان، ومول أم القيوين - لاين للاستثمارات والعقارات ذ.م.م، ومجموعة الحمرا، ومؤسسة نون، ودائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، ودائرة التنمية الاقتصادية - دبي، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية - روّاد، ودائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، وغرفة تجارة وصناعة الفجيرة - مركز دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودائرة التنمية الاقتصادية - عجمان، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وبلدية دبي، وبلدية رأس الخيمة، وبلدية الفجيرة.

محطات الشباب

والجدير بالذكر أن مساحات مشروع محطة الشباب تقام في المراكز التجارية والأسواق والمطارات والمرافق الثقافية والسياحية في الدولة، مثل: ياس مول، ومطار دبي الدولي، ودبي مول، وسيتي ووك، والسيف، ولاست إكزت القدرة، ولاست إكزت ماد إكس في شارع الشيخ زايد، ومكتبة الصفا للفنون والتصميم، ومتحف الاتحاد، وسيتي سنتر مردف، وقلب الشارقة، وحديقة العلم بعجمان، ومول أم القيوين، والمنار مول، والحمرا مول، وسيتي سنتر الفجيرة، وفي جميع مراكز الشباب في الدولة.