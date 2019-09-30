مجموعة فنادق إنتركونتيننتال توقّع اتفاقية مع ""أليف هوسبيتاليتي" لتوسيع حضورها في أفريقيا

وقّعت مجموعة فنادق إنتركونتيننتال، الشركة العالمية الرائدة في قطاع الفنادق، اتفاقية تطوير رئيسية مع شركة "أليف هوسبيتاليتي" لإضافة عشرة فنادق إلى محفظة العلامات التجارية التابعة للمجموعة ضمن الفئتين المتوسطة والفاخرة. وجرت مراسم التوقيع على هامش منتدى الاستثمار الفندقي في أفريقيا الذي أقيم في أديس أبابا، إثيوبيا. وتهدف الاتفاقية إلى توسيع حضور مجموعة فنادق إنتركونتيننتال في أفريقيا وتحديداً في الدول الرئيسية مثل كينيا وإثيوبيا ونيجيريا والمغرب والجزائر وغانا.

ومن شأن إضافة الفنادق الجديدة ترسيخ مكانة مجموعة فنادق إنتركونتيننتال باعتبارها إحدى أهم شركات الضيافة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كما أنها ستعزز محفظة المجموعة في القارة الأفريقية عبر ستّ علامات تجارية شهيرة تشمل كراون بلازا وفوكو وإنديجو وهوليداي إن وهوليداي إن إكسبرس وستايبريدج سويتس.

وتشمل محفظة شركة "أليف هوسبيتاليتي" تسعة فنادق موزعة على خمس دول داخل القارة وتعتزم المجموعة التوسع إلى 35 فندقًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول عام 2025. وتعد إحدى الشركات الرائدة في إدارة وتشغيل الفنادق والتي تقدم نموذجًا مبتكرًا يعزز الأداء والنتائج. وتدير الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها الفنادق بشكل مباشر لأصحاب الفنادق معتمدةً على معرفتها العميقة بالسوق وخبرتها الواسعة في العمل مع كبرى الشركات الفندقية العالمية لتحقيق عوائد مرتفعة لهم.

وفي هذه المناسبة، قال باسكال جوفين، العضو المنتدب لمجموعة فنادق إنتركونتيننتال في الهند والشرق الأوسط وأفريقيا: "سعداء بإبرام هذه الاتفاقية مع شركة أليف هوسبيتاليتي حيث سترتفع أعداد الغرف الفندقية ضمن محفظة علاماتنا التجارية في أفريقيا بشكل كبير. واليوم تشهد الأسواق الرئيسية في القارة معدلات نمو قوية في مؤشرات أداء القطاع السياحي الرئيسية ونحن متفائلون بمستقبل هذا القطاع وإمكانياته على المدى البعيد. ومن شأن الأعداد المتزايدة من الضيوف الدوليين إحداث طفرة في قطاع الفنادق الفاخرة لذا فإنّ مجموعة الفنادق الجديدة ستلبي احتياجات وتطلعات المسافرين الراغبين بالحصول على تجربة ضيافة عالية الجودة."

بدوره، قال باني حداد، المدير العام لشركة "أليف هوسبيتاليتي": "تشكل هذه الاتفاقية خطوة مهمة تتيح الكثير من الفرص لتعزيز تنوع محفظتنا الفندقية في أفريقيا ونحن سعداء جدًا بالتعاون مع مجموعة فنادق إنتركونتيننتال، إحدى أهم الشركات العالمية الرائدة في قطاع الضيافة لتعزيز مسيرة نمونا في المنطقة. ومن خلال ما تقدمه من نظام توزيع قوي وعلامات تجارية مرموقة وبرامج ولاء ممتازة، نجحت المجموعة في تقديم علاقات شراكة رابحة مع مالكي الفنادق والشركاء، لذا نتطلع إلى افتتاح الفنادق الجديدة وتقديم تجارب استثنائية تلبي تطلعات مجموعة متنوعة من المسافرين القادمين إلى المنطقة."