بطولة مبادلة العالمية للتنس 2019 توفر لحاملي تذاكر البطولة فرصة الحصول على جائزة فريدة من نوعها

تستعد العاصمة أبوظبي مع اقتراب انطلاق دورة عام 2019 من ’بطولة مبادلة العالمية للتنس‘؛ إلى استقبال 8 من أبرز نجوم العالم في التنس من الرجال والسيدات، كي يتنافسوا على لقب البطولة التي ستنعقد على أرض المركز الدولي للتنس في مدينة زايد الرياضية، في الفترة الممتدة من 19 ولغاية 21 ديسمبر.

وتواصل ’بطولة مبادلة العالمية للتنس‘ في نسختها الـ 12 كعادتها إبهار الحاضرين، حيث تعد جمهورها بمباريات حماسية مدهشة واختبار تجربة ترفيهية قلّ نظيرها. ومع اقتراب موعد إعلان اسم أول اللاعبين العالميين المشاركين في الدورة ونفاذ التذاكر بسرعة، سيكون عشّاق هذه الرياضة والمشاهدين الذين حجزوا مقاعدهم في وقت مبكر؛ أمام موعد في فرصة الحصول على جائزة لا تقدر بثمن.

حيث أعلن القائمون على البطولة أن المشاهدين الذين سيشترون تذاكرهم لحضور المباريات في الفترة الممتدة بدءاً من اليوم وحتى تمام الساعة 11:59 مساءً من يوم السبت 28 سبتمبر، ستدخل أسماءهم في السحب للفوز بمجموعة مقتنيات تنس موقعة من الفائز بدورة ’بطولة مبادلة العالمية للتنس‘ أربع مرات؛ اللاعب العالمي نوفاك ديوكوفيتش والمصنف رقم 1 في العالم حالياً.

ويدعو القائمون على البطولة عشاق الرياضة لاغتنام هذه الفرصة المميزة، والاستعداد للاستمتاع بمشاهدة أداء أفضل اللاعبين في العالم. تباع التذاكر بدءاً من 100 درهم إماراتي للبالغين، وهي متوفرة على الموقع الإلكتروني ticketmaster.ae ومتاجر ’فيرجن ميجاستور‘ بإمكان الأطفال دون سن 12 عاماً متابعة البطولة مجاناً في اليوم الأول فقط. كما تتوفر باقات التذاكر المخصصة لحضور أيام البطولة الثلاثة.