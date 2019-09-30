مؤتمر "سيتي سكيب العالمي" ينطلق اليوم في دبي بمشاركة الجهات الحكومية والوفود الاستثمارية الدولية

إنطلق اليوم مؤتمر "سيتي سكيب العالمي 2019" المنعقد تحت شعار ’التكيف مع التغيير: رسم مسار في عصر التحول‘، الذي تنظمه "إنفورما ماركتيس" في فندق انتركونتيننتال فيستفال سيتي لتقديم منصة تفعالية تجمع صناع القرار ومسؤولي القطاع العقاري من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص بالإضافة إلى استضافة الخبراء والمتخصصين في المجالات المرتبطة بالقطاع.

وفي كلمته الافتتاحية، قال سعادة سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: "تنعم دبي بقيادة رشيدة توجهها رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – "رعاه الله"، الذي يحرص على توفير كافة سبل الدعم للقطاع العقاري وضمان استدامته. ومنذ إنشاء اللجنة العقارية العليا في دبي، شهدنا زيادة بنسبة 134٪ في المعاملات العقارية".



وأضاف بن مجرن: "يسلط معرض سيتي سكيب العالمي الضوء على تجدد الثقة في قطاع دبي العقاري، كما يعدّ منصة عقارية تربط بين المبدعين الرواد والخبراء العقاريين، كما يعكس طموحات المستثمرين، بما يتماشى تمامًا مع هدف القطاع العقاري في الإمارة".

وفي كلمتهاقالت ماجدة علي راشد، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الترويج والاستثمار العقاري في أراضي دبي: "إن تحقيق التوازن المستدام في قطاع العقارات في الإمارة يمثل أولوية قصوى للجنة العقارية العليا. وتظهر مؤشرات السوق نضج القطاع، وبلوغه حالة من التوازن بشكل متزايد. لقد حققنا قيمًا إجمالية تزيد على 1.4 تريليون درهم من خلال 715,000 استثمار تراكمي أجراها 374,000 مستثمر حتى الآن من العام الجاري 2019. وشهدنا استثمارات تزيد قيمتها على 56 مليار درهم عبر 31,000 استثمار قام بها 23,000 مستثمر".

ومن جانبه أكد مدير مجموعة المعارض العالمية «إنفورما ماركيتس»، كريس سبيلر على مساعي سيتي سكيب العالمي إلى تعزيز الجهود الحكومية الرامية إلى رسم المسار المستقبلي للقطاع العقاري في عصر التحول وإيجاد منصة حوارية تسرع من إيجاد الحلول والممارسات الافضل على الإطلاق لمعالجة التحديات والاستفادة من الفرص الناجمة عن تغيرات الاقتصادالعالمي والتقدم التكنولوجي المتسارع.

مُرحباً سبيلر بالحضور والوفود الاستثمارية العالمية المشاركة بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة، وفي مقدمتهم وفد دائرة الأراضي والأملاك في دبي الشريك الاستراتيجي لمنصة المؤتمر والمعرض.

وقال ماجد صقر المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والخدمات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي: "لقد استعدت إدارات وأقسام الدائرة لضمان تسجيل مشاركة متميزة لها والتواصل الأمثل مع زوار جناحها الذي عززناه بكفاءاتنا. وسنقدم العروض التوضيحية الشاملة لإبراز جهودنا لتطوير أفضل الحلول وأكثرها فاعلية وكفاءة، لاعتمادها على أحدث التقنيات العقارية والخدمات المعاصرة لإحداث التحول في منظومة العقارات والتطوير والارتقاء بالقطاع العقاري في الإمارة محلياً وعالمياً، بما في ذلك التقييم الذكي وآليات تدريب المتعاملين لاستخدام خدماتنا المعاصرة وغيرها الكثير من الحلول التي تختزل الزمن في منصة واحدة متكاملة .

وقال خليفه الزريم السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للحلول العقارية: "أصبح قطاع دبي العقاري يعتمد على استخدام التقنيات الحديثة، خاصة بعد نجاح الدائرة في تطوير العديد من التطبيقات، ومن أبرزها منصة "دبي ريست" إلى جانب العديد من الأنظمة التي أعلنت عنها تباعًا خلال الأعوام القليلة الماضية. وسنشهد في المستقبل ظهور أجيال جديدة من التطبيقات القائمة على تقنيات البلوك تشين و الذكاء الاصطناعي، وستترك أثرًا إيجابيًا ملموسًا على الشركاء والمتعاملين، وتحسين تجربتهم عند القيام بالإجراءات العقارية".

جلسات موازية ناقشت مستجدات التقنيات العقارية والهندسة المعمارية والتصميم

وشملت أجندة المؤتمر انعقاد جلسات موازية تتمحور حول موضوعين رئيسيين هما: الهندسة المعمارية والتصميم والتقنيات العقارية. وتم تنظيم الجلسات الحوارية التي سلطت الضوء على محور الهندسة المعمارية بالتعاون مع المعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطانيين (RIBA) وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الجديدة التي أبرمتها "إنفورما ماركيتس" مع المعهد.

وتم خلال جلسات الهندسة المعمارية والتصميم تقديم العديد من العروض التقديمية التي قدمها خبراء ومتخصصون من قبل كل من دائرة الأراضي والأملاك في دبي ، و مجموعة من شركات الهندسة المعمارية ، بما في ذلك "ويستون ويليمسون للهندسة"، و "فيتوريا غراسي آرتيتو وشركاؤه"، بينما شارك في الجلسات المتعلقة بالتقنيات ممثلو وخبراء ناقشوا مدى تأثير التقنيات الجديدة على سوق العقارات والتوجهات المستقبلية من قبل "كوليرز إنترناشونال"، و "كيازين لإدارة الأصول"، و بنك أبوظبي التجاري.

وتجدر الإشارة إلى أن ’سيتي سكيب جلوبال‘ تحظى بدعمٍ من وزارة الشؤون البلدية والقروية بالمملكة العربية السعودية بوصفها الراعي البلاتيني للفعالية، بالإضافة إلى الشريك الرسمي ’أرادَ‘، والشريك الاستراتيجي دائرة الأراضي والأملاك بدبي، والشريك المؤسس ’نخيل‘. فيما تشمل قائمة الجهات الراعية لمؤتمر ’سيتي سكيب‘ الرعاة البلاتينيين ’ميزونيت‘ و’بروفيس‘، والرعاة الذهبيين ’سافا آند أسوسيتس قبرص‘؛ و’التزام‘ و’كوهلر‘ و’كولييه إنترناشيونال‘، والرعاة الفضيين ’ألتوس جروب‘ و’موت مكدونالد‘. وتُقام ’حوارات سيتي سكيب‘ برعاية ’كوهلر‘ و’بروفيس‘ و’إل دبليو كيه آند بارتنرز‘ و’ميزونيت‘. بالإضافة و'ريجوس' شريك مكان العمل، و'إل دبليو كيه آند بارتنرز' شريك الهندسة المعمارية.