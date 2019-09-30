فنون "رانجيلو جوجارات" الشعبية تميز بوليوود باركس دبي في احتفالات "نافراتري" الكبرى بأكتوبر

يستضيف بوليوود باركس دبي، المنتزه الأول والوحيد المستوحى من بوليوود في الشرق الأوسط، بما يوفره من تجارب ترفيهية بوليوودية أصيلة، احتفال "نافراتري" السنوي الفريد من نوعه في دبي على مدى يومي 10 و11 أكتوبر المقبل، يتيح خلالها للزوار التمتع بالحفلات الموسيقية الحيّة، وجولات الألعاب الشيقة والمأكولات السريعة الشهية، وفعاليات الترفيه المباشرة.

ويشهد الاحتفال إقامة عرض "كوجاراتي دايرو" التقليدي للموسيقى الشعبية، بقيادة المغني الشعبي الساخر الشهير سايرام ديف، والذي سيمنح الزوار وقتاً ممتعاً عبر إلقائه للشعر، وغنائه لعدد من القصائد، وأدائه للموشحات التراثية وعدد من الأغاني الصوفية وذلك يوم 10 أكتوبر المقبل.

كما سيتمكن الزوار كذلك من معايشة استعراضات رقصات الجاربا الشعبية، بنمط بوليوودي مميز، وبمصاحبة عدد من العروض الموسيقية الشيّقة من أداء مغني بوليوود الشهير بومي تريفيدي، والمؤدي المعروف لأغاني كوجاراتي الشعبية أرفيند فيجدا، وذلك يوم 11 أكتوبر المقبل.

ولا يكتمل الاحتفال في بوليوود باركس دبي من دون أشهى الأطباق والمأكولات الهندية ضمن مهرجان الطعام المصاحب للحدث الصاخب والنابض بالحياة، والذي يشتمل على عربات الطعام، والاستعراضات المعبرة عن ثقافة جوجارات.

ويقدم بوليوود باركس دبي لزواره عرضاً خاصاً على تذاكر الدخول إلى المنتزه ليوم واحد أو يومين مقابل 80 و140 درهم على التوالي. فيما يمكن لزائرين الحصول على تذكرة اليوم الواحد مقابل 140 درهم، وعلى تذكرة اليومين مقابل 200 درهم، فما تستفيد المجموعات التي تضم عدداً أكبر من الأفراد بعروض رائعة للمشاركة في احتفال نافرارتي في المنتزه.

للمزيد من المعلومات، أو لشراء التذاكر، يرجى زيارة platinumlist.net أو www.dubaiparksandresorts.com، أو الاتصال على الرقم 800AMAZING (2629464).

مواقف الشخصيات المهمة متاحة مجاناً للزوار، وكذلك وسائل التنقل داخل الوجهة بقطار دوتو والدراجات الشاطئية.

ويعتبر بوليوود باركس دبي المنتزه الترفيهي الأول من نوعه والوحيد في العالم المتمحور حول معالم بوليوود السينمائية، حيث يضم المنتزه العديد من الألعاب السينمائية الشيّقة، ومعالم الجذب الداخلية والخارجية الفريدة المصاحبة بالإيقاعات الموسيقية والرقصات النابضة بالحياة، والمستوحاة من أضخم أفلام السينما في العالم.