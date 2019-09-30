الينا أنور تطلق مجموعة تصميماتها لخريف / الشتاء ‘19 مستوحى من منتزه إيطاليا الأخضر

الينا أنور ، المستوحاة من الحديقة الخضراء في إيطاليا ، باركو ناشيونال ديلي فوريست كاسنتيني ، تطلق مجموعة خريف وشتاء 20 قطعة ساحرة من 20 قطعة بألوان وأنماط وأقمشة ومخمل منسقة تشبه شكل ومظهر غابة الطحالب ، ألوان أوراق الشجر الخريفية من قرمزي أحمر ، توت العليق والبرتقال إلى خضر الصنوبر والغابات ، أزرق عميق التوت ومحروق.



تقول الينا أنور، مصممة الأزياء ومقرها في دبي ، "لقد أعجبتني بشكل خاص شلالات Acquacheta الشبيهة بالقصص الخيالية ، التي تشبه هامش الفضة المتتالية المتلألئة والترصيع الفضي اللامع الذي ستجده في مجموعتي."



من لهجات مخيطه باليد، وأنماط خلية نحل مثيرة للاهتمام، إلى هامش التطريز الرائع والصورة الظليلة، حرصت المصممة على الحفاظ على مجموعة متطورة ومذهلة ومتنوعة مع وضع المرأة الواثقة والهادئة في الاعتبار.

مع وجود الريش والأربطة وخطوط العنق غير المتكافئة التي تتجه إلى عروض ازياء هذا الموسم ، فإن هذه المجموعة تمثل رأسًا واضحًا هذا العام.

الثياب طويلة الأكمام المصنوعة من شبك بالون البيج مع الأكمام المكرمشه ، وخط العنق الحميمي. الورود الحمراء ، وضعت كل واحدة على حدة وخياطة باليد على ثوب ، وبعضها معلمة بالريش.