6 فواكه وخضروات لاستقبال فصل الشتاء

عد موجة الأيام الصيفية الحارة وخضرتها المنعشة، يأتي موسم الشتاء بخياراته الغذائية المتنوعة وفوائدها المهمة لصحة الجسم؛ بين الوقاية من الأمراض وتقوية المناعة ومنح الجسم درجة حرارة مناسبة لمقاومة الفصل البارد. تشارك إن آر تي سي، منصة الخضار والفواكه الإلكترونية بعضاً من هذه المصادر الغذائية الغنية بالفيتامينات والمعادن مثل الملفوف والرمان والتفاح وغيرها الكثير من الفواكه والخضروات.
فيما يلي مجموعة من الفواكه والخضروات الشتوية والتي يمكن تناولها كوجبات خفيفة أو كوجبة غداء أو عشاء:
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